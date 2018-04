A börtönben ismerkedett meg az Összefogás párt programjával az élettársát baltával életveszélyesen megsebesítő férfi, aki azóta a párt képviselőjelöltje lett

Március közepén az RTL Klub számolt be róla, hogy kijöhetett az előzetesből Kiss Gyula. A férfi, aki korábban a szolnoki adóhatóság igazgató-helyettese volt, 2015-ben került előzetesbe, mert a vád szerint előre kitervelt és kegyetlen módon akarta meggyilkolni élettársát. Kiss viszont az Összefogás Párt jelöltje lett, ezért jár neki a mentelmi jog, így az elsőfokú ítélet megszületése előtt kisétálhatott.

Kedd este a csatorna Házon kívül című műsorában szólalt meg Kiss Gyula, illetve a férfi egykori élettársa is, akit a vád szerint életveszélyesen megsebesített. A nő arról beszélt a műsorban, hogy nem számított a támadásra, a nagyszülők házában voltak Konyáron, amikor a férfi egy késsel támadt rá.

A nő elmondása szerint a férfi előbb a tarkóján szúrta meg, majd amikor a kazánházba menekült, további szúrásokat kapott a nyakába és az arcába: „Kértem őt, hogy ne szúrjon, ne bántson többet, hagyjon inkább elvérezni. Még én fel tudtam állni, felmentünk a konyhába, leültünk az ülőkére. Akkor már nagyon sötétedett előttem, meg a fejemet nem tudtam tartani a nyakamon. Rengeteg vért veszíthettem. Mondtam neki, hogy nekem már nem sok van hátra. Gyula egyébként ott állt egy karnyújtásnyira mellettem és ott volt a kés a kezében” – mesélte a nő, akit mentőhelikopterrel vittek kórházba, a férfit pedig a rendőrök tartóztatták le.

A pár kapcsolata a nő elmondása szerint a pénz miatt romlott meg, mivel a férfi elrakta az élettársa megtakarított pénzét, és akárhányszor ezt felemlegette előtte, nagyon dühös lett. Többször szorította az ágyhoz vagy a falhoz, a viták egyre durvábbak lett. Az esküvőjük előtti este történetekből pedig a nő elmondása szerint csak annyira emlékszik, hogy kapott egy pohár bort a férfitól, majd a pszichiátriára került, mert állítólag öngyilkos akart lenni. Kiss fel is jelentette őt a rendőrségen akkor, mert elmondása szerint késsel támadt rá. A bíróság ekkor távoltartási végzést rendelt el a nő ellen, elmaradt az esküvő is, de a kapcsolatukat közben rendezni tudták közös gyerekük miatt. Egészen 2015 februárjáig, amikor Kiss késekkel és baltával támadt a nőre. A nő elmondta, hogy fél, amiért Kiss újra szabadlábon van. A zárat ugyan lecserélte, de tudja, hol laknak, és azt is tudja, hogy gyerekük hova jár óvodába.

A Házon kívül stábja felkereste Kiss Gyulát is, akivel hosszasan beszélgettek, és azt ígérte, hogy másnap interjút is ad a stábnak. Az interjúra Szepessy Zsolttal, az Összefogás Párt elnökével érkezett.

(Az Összefogás Pártról nemrég írtunk hosszabban: a párt listavezetője, Szepessy Zsolt ellen számvitel rendjének megsértése miatt jelenleg is büntetőeljárás folyik. 2016-ban a 2014-es választásra felvett kampánytámogatásokkal való elszámolás szabálytalanságai miatt emeltek vádat ellene, a Nemzeti Választási Bizottság meg is akarta akadályozni a párt listaállítását,a Kúria azonban felülírta az NVB döntését, és indulni engedték az Összefogás Pártot, amely így akár 306 millió forint kampánytámogatást is igényelhet, a jelöltjeik pedig összesen 67,5 millió forintra jogosultak.)



Kiss Gyula az RTL Klub stábjának elmondta, egyik érve a képviselőjelöltség mellett éppen az volt, hogy így jár neki a mentelmi jog: „3 éve, 37 hónapon keresztül próbáltam azt bebizonyítani, hogy ha enyhébb kényszerintézkedést alkalmaznak ellenem, például házi őrizetet, lábbilincset, ami mutatja a helyzetemet, nem hívok fel tanukat, nem befolyásolok senkit és nem kívánok bűncselekményt elkövetni.”

Kiss a folyó bírósági tárgyalás miatt csak a politikáról kívánt beszélni. Mint elmondta, a börtönben ismerkedett meg az Összefogás Párt programjával, ami meg is tetszett neki. Majd összebarátkoztak Szepessy Zsolttal, és elfogadta a felkérést.

Szepessy szerint Kiss indítása egy figyelemfelhívás is: vele rá tudnak mutatni azokra a visszásságokra, amik a magyar jogrendet fémjelzik mostanság.

Kiss szerint ő amúgy ennek az ügynek a sértettje, és volt már ennek az ügynek több korábbi előzménye, ott is sértett volt. A férfi korábban a bíróság előtt az RTL KLub beszámolója szerint azt mondta, hogy Konyáron a nő támadt rá, ő pedig csak védekezett.