A Fidesz Orbán Viktor segéd-ujjonszámolóját indítja Szigetváron

Orbán Viktor a Baranya megyei 4. egyéni választókerületben járt, hogy a Tiffán Zsolt helyett induló Nagy Csaba mellett kampányoljon. Ennek keretében a miniszterelnök közmunkásokkal értekezett a havonta 1 milliót kereső szegényügyi tanácsadója társaságában, és tartott egy mini-választási beszédet is Vajszlón.

Nagy Csaba itt csillogtatta meg odaadását és számolási tehetségét a miniszterelnök mögött állva:

A teljes videót alább lehet megnézni, Orbán arról beszél rajta, hogy mindenki szavazzon a Fideszre, és kapacitálja erre az ismerőseit is.

Orbán egyébként azt is mondta Nagy Csabáról, hogy nagyon jó katona, és ezek alapján tényleg nem is lehet kételkedni ebben, fejben legalább is nagyon ott van, az látszik.