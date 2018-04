Az ukrán határnál rengeteg házba több tucatnyi szavazópolgárt jelentettek be, de a helyiek sosem látták őket

Magyarországon régóta tart a falvak elnéptelenedése, csakhogy az RTL Klub Házon kívül című műsora most arról számolt be, hogy az ukrán határ mellett több település népessége is brutális növekedésnek indult – papíron.

Mint kiderítették, van olyan családi ház, ahová száznál is több ukrán-magyar kettős állampolgár jelentkezett be, pedig sosem látta őket senki. A környékbeliek szerint ezek a „lakók” a vasárnapi választáson szavazni fognak.

Az ukrán határnál lévő Kispaládon élők száma például az elmúlt 8 évben gyakorlatilag megháromszorozódott, a legtöbben a főutcába költöztek. Annak ellenére, hogy a statisztikusok szerint Kispaládon a legnagyobb az elvándorlás, és itt születnek a legkevesebben, a választókorúak száma a 2010-es 382-ről mostanra 806-ra nőtt. Beregsurány szavazókorú lakosságának száma is hasonlóan megugrott: 455-ről nyolc év alatt 897-re nőtt.

Nincsenek többszintes villák, mégis vannak házak, ahol csak felnőttek, csak papíron laknak, 17-en, 34-en, 53-an vagy 54-en.

Egy helyi háziasszony arról beszélt az RTL-nek, hogy négy éve, az önkormányzati választások előtt a lakására az önkormányzatnál Magyar Sándorné polgármester kb. 200 magyar-ukrán kettős állampolgárt jelentett be, akiket soha életében nem is látott. Azt állította, hogy az aláírásáért cserébe állandó közmunkát ígért neki a polgármester. (Most sem ő, sem a férje nem kapnak közmunkát.)

Arra a kérdésre, hogy nem féltek-e, hogy valami baj lehet ebből, azt válaszolták nekik, hogy a rendőrség szerint akármennyi embert be lehet jelenteni, így megnyugodtak. Arra a kérdésre, hogy miután nyilatkoztak, félnek-e a következményektől, a háziasszony azt mondta: „Én felvállalom, ha én ülök a börtönben, akkor mind jön velem együtt.”

Adorján Béla jobbikos képviselőjelölt kikérte a körzete teljes választói névsorát, és kb. 5300-as szavazóbázis-gyarapodást tapasztalt a választókerületben annak ellenére, hogy fogynia kellett volna a választókerületnek. A 88 kistelepülésből szerinte minimum 60 érintett a fiktív lakcímek ügyében. Olyan utcát is talált, ahol egy lakatlan házba több mint negyvenen vannak bejelentve.



Az RTL egyébként egy 37 éve halott asszonyt is talált a kispaládi választói névjegyzékben.



Magyar Sándorné Fidesz-KDNP-s polgármester, aki 22 éve vezeti a falut, nem volt hajlandó nyilatkozni semmiről sem. Azt sem mondta el, miért nem nyilatkozik.



Jándon, a Virág utcában, ami közvetlenül a falu szélén, a töltés oldalán van, a 2001-es tiszai árvíz után az összes ház tönkrement, mindent le kellett dózerolni, így ott láthatóan nem lakik senki hosszú évek óta. Csakhogy még ide is vannak bejegyezve szavazópolgárok.

A helyiek szerint a kettős állampolgárok az EU-s munkalehetőségek és a magasabb nyugdíj miatt járnak jól az ilyen fiktív lakcím-bejelentések után, de sok helyi szerint szavazni is elmennek.

Az RTL megkereste a megyei kormányhivatalt is, hogy megtudják, hogyan és milyen körülmények között ellenőrzik azt, hogy valóban azok élnek-e egy lakcímen, akik be vannak jelentve, és hogy egy ügyintéző hogyan nem veszi észre, ha több mint 100 embert jelentenek be egy lakcímre. Azt válaszolták, a kormánymegbízott úr a hivatali elfoglaltságai miatt nem tud időt szakítani egy interjúra. (RTL)