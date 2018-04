Bravúrosan kerülték ki a bicikliút közepére került oszlopot Győrben

Kisebb probléma támadt a már nagyon várt, új turbókörforgalom körül Győrben. Egy rossz helyen lévő oszlop a bicikliút közepére került volna, de bátor nyomvonal-újragondolással orvosolták a problémát - írja a Kisalföld.hu.

A lap arról ír, ezzel a megoldással sajnos a gyalogosoknak kijelölt hely lett szűk egy szakaszon: azon a részen ketten egymás mellett már nem is férnek el. A Kisalföld megkérdezte Máthé-Tóth Pétert, a Győri Útkezelő Szervezet sajtószóvivőjét, hogy a lámpaoszlopot miért az út közepébe tervezték? Máthé-Tóth elmondta, több oka is van annak, hogy ez a lámpaoszlop oda került. „Mindenekelőtt az, és ez a magyarázat is, hogy a közműrendszer olyannyira kiépített már az alap alatt, hogy máshová nem lehetett tervezni. Nyilván azt is kiszámította a tervező, hogy a lámpafej mekkora fényt vetít, ez is megszabta a hely kijelölését."