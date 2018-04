Fideszes államtitkár veje használja az uniós támogatásból megépült lovardát

A Darányi Ignác Terv keretében az Európai Unió és a magyar kormány 45 493 074 forintnyi támogatást nyújtott a tápiószentmártoni lovarda felújításához 2014-ben és 2015-ben. A cél az volt, hogy az épületben lovas oktatócentrum alakuljon, ahol a diákok ismerkedhetnek a lovakkal és a lovaskultúrával, valamint a lovassporttal foglalkozóknak lehessen itt továbbképzéseket tartani.



Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Czerván György a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára ismerteti a Hungarikum Bizottság döntését a tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkban (Fotó: Bugány János / MTI) Fotó: MTI Fotó: Bugány János

Ehhez képest a hvg.hu szerint az épületet szinte teljesen egyedül használja Czerván György fideszes államtitkár veje, ifjabb Galbács Ferenc fogathajtó. Ő kezdetben azt mondta a hvg-nek, hogy csak itt tartja a lovait, később azonban elismerte, hogy a lovak se az övéi, hanem a Szilvásváradi Állami Ménesgazdasághoz tartoznak. Galbács ezen kívül nem is akarta beengedni az újságírókat az épületbe, azt mondta, lesznek itt még képzések, de majd csak idén nyártól.

A lovarda átadásával egyébként a hvg forrásai szerint nem volt minden rendben, a korábban a lovardát használó Bozsik József fogathajtó bajnok szerint a pályázaton megnyerték ugyan a pénzt, de egy rakás berendezést nem is vettek meg, csak kölcsönkérték, majd az ünnepélyes átadó után visszavitték a tulajdonosának. Így például egy értékes lószoláriumot is egy kecskeméti lovardától kértek el, majd oda is vitték vissza az átadó után.

Bozsikot később szabályosan kizárták a lovardából, Czervánék még a zárakat is lecseréltették, miután Bozsik szintén lovas szakember fia elítélően nyilatkozott a Mészáros Lőrinc cége által kivitelezett szilvásváradi lovardáról. (hvg.hu)