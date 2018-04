Láttak már olyat, hogy egy teljes ország feloldódik? Vasárnap ez is megtörténhet!

Ha valaki érvekre kíváncsi, akkor ebben a cikkben hosszasan soroltuk, mivel hergeli a választókat a kormány, és hogy milyen csúsztatásokat, illetve nyílt hazugságokat mondanak a bevándorlás veszélyeiről.

Emellett többször próbáltuk már parodizálni azt a féktelen nagyotmondást, amivel a Fidesz a nemzethalállal egyenértékűnek állítja be, ha befogadunk menekülteket (annak ellenére, hogy amúgy mindig is fogadtunk be menekülteket, idén is).

De szerintem nem tudtunk jobb paródiát kitalálni annál, mint amit ma Kövér László mondott:

Ha vasárnap rosszul döntünk, Magyarország feloldódik a globalista szennyáradatban

Ez a címe annak az interjúnak, aminek - megmondom őszintén - csak a leadjét, illetve annak is csak az első mondatát olvastam el, de biztos vagyok benne, hogy jól összefoglalta a lényeget:

„Az élhető, normális, magyar Magyarország és egy olyan ország között választunk vasárnap, amit még országnak sem érdemes nevezni, mert végleg feloldódik a globalista szennyáradatban, s aminek már nem lesznek morális kapaszkodói és tabui. Az volna tehát maga a káosz és az elviselhetetlenség – figyelmeztetett Kövér László, a Magyar Országgyűlés fideszes elnöke a PestiSrácok.hu-nak adott nagyinterjúban.”