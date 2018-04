Orbán Viktor: Nagymamám is megy szavazni

Ma több videót is felraktak Orbán Viktor Facebookjára, amelyek azt mutatják be, hogy a milliárdos sokmilliárdos kampánygépezetet és sokezres aktivistahálózatot működtető miniszterelnök maga is megfogja a munka végét, és a saját szájával mondja el a választóknak, kire kell szavazni.

A lenti videóban egy bizonyos Sipos Lászlónéval beszélget, akit azért választott ki a listából, mert a nagymamáját is úgy hívják. Aki egyébként, mármint a nagymamája, 97 évesen is elmegy az unokájára szavazni.

Akit kifejezetten aggaszt a gondolat, hogy délután felhívja Orbán Viktor, azt azzal tudom nyugtatgatni, hogy mint tegnap megírtuk, a Kubatov-listán bizonytalanként szereplőket zaklatja az utolsó pillanatban a Fidesz aktivista gárdája, úgyhogy valószínűleg Orbán is közülük válogat.