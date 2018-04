A Szatmáry - Vajda párharc indította be eddig a legtöbb szavazót

Délután 3 óráig a legtöbben a budapesti 13-as számú egyéni választókerületben szavaztak, itt a részvétel 61,76 százalék volt, ami ami jóval magasabb, mint az országos, 53,61 százalékos átlag. Ez a választókerület a 14. kerület egy kisebb, és a 16. kerület nagyobb részét foglalja magába.

Itt a két legesélyesebb jelölt a fideszes Szatmáry Kristóf, illetve az Együtt jelöltje, Vajda Zoltán. Vajda javára itt visszalépett a DK és a Momentum jelöltje is, az MSZP eleve nem indított jelöltet, viszont versenyben maradt az LMP és a Jobbik jelöltje. Itt négy éve Szatmáry győzött, akkor Karácsony Gergelyt győzte le, aki viszont egyéniben nem indult most.

61 százalék feletti volt a részvétel 3-ig a budapesti 14-es választókerületben, ami nagyrészt a budapesti 17. kerületet és Kőbánya egy kisebb részét foglalja magába. Itt nem voltak visszalépések, és négy éve a most induló Dunai Mónika fideszes jelölt nyert, a most is induló MSZP-s Lukoczki Károly előtt.

60 százalék feletti volt 3-kor a részvétel még a XI. kerület középső részén kívül egész Budán. Az országban máshol nem volt 60 százalék feletti részvétellel egyéni választókerület délután 3-ig.

59 százalék feletti volt viszont vidéken három Budapest környéki településen is a részvétel: Érden, Budakeszin és Dunakeszin.