Élő közvetítés: ezrek várakoznak még a szavazásra a Bocskai úton

Este 7-kor ugyan lezárul a szavazás, a 11. kerületi Bocskai úton azonban még mindig kétezren várakoznak arra, hogy szavazhassanak. A helyszínről élőben közvetítünk.

Azok, akik este 7-ig megérkeztek, sorszámot kaptak, ezek szerint kétezernél is többen vannak. A sorban állók közé kordont is húztak. A helyszínről tudósító Halász Júlia szerint érthetetlenül hatalmas a sor. Úgy tűnik, akár este 11-ig tarthat itt a szavazás.

Addig, amíg itt le nem szavaznak az emberek, a valasztas.hu nem is közöl eredményeket, legalább is 2014-ben így volt, akkor este 10-nél is későbbre nyúlt itt a szavazás.