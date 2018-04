8 év alatt sem sikerült megoldani, hogy rendesen szavazhassanak Budapesten az átjelentkezők

2010-ben hosszú sorok kígyóztak szinte minden budapesti kerületben azokban a szavazókörökben, ahová az átjelentkező szavazókat irányították. Azt gondolnánk, tanult ebből az állam, és 2014-re felkészültek erre a problémára, de nem, 2014-ben még nagyobb tortúra volt az átjelentkezők szavazása. 4 éve késő estig nem lehetett volna választási eredményeket közölni, néhol ugyanis olyan hosszú volt az átjelentkezők sora, hogy többen még este 10 táján is szavazásra vártak.

A választás szervezőinek újabb 4 éve volt, hogy kitaláljanak erre valamilyen megoldást, de ma már látjuk, hogy

ez ezúttal sem sikerült.

A budapesti kerületek most is egy-egy szavazókört jelöltek ki az átjelentkezőknek, és szinte mindegyik előtt már délelőtt hatalmas sor állt. Ráadásul nemcsak a belvárosi kerületekben volt ez tapasztalható, hanem Csepelen is, ahol a helyben lakók pillanatok alatt le tudtak szavazni, míg az átjelentkezőkre már 11 órakor több mint 100 fős sor várt.

Szavazásra váró átjelentkezők a Szófia utcában

Azért is érthetetlen ez, mert a hatóságok már a választás napja előtt tudják, hogy hová hány átjelentkezőt várhatnak, ez nem meglepetés. Mégis hosszú órákon át kell sorban állniuk az átjelentkezőknek ma is, ha szavazni akarnak.

Érdekes lenne tudni, hogy van-e hagyományosan jelentkező különbség a vidéki választókerületekben a helyben szavazók és az átjelentkezők pártpreferenciái között, ilyen adatokat azonban a valasztas.hu értelemszerűen nem vezet. Viszont a pártoknak, így a Fidesznek is lehetnek erre vonatkozó becsléseik, hiszen a Magyar Nemzet néhány napja arról írt, hogy a Fidesz szavazóköri delegáltjai vezetik, hogy a helyi szimpatizánsok listájáról kik mennek el szavazni, és kik nem. Ebből az adatból következtethetnek arra is, hogy az adott szavazókör fideszesei helyben, vagy átjelentkezve szavazhatnak.