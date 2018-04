Az Apple alapítója, Steve Wozniak is törölte magát Facebookról

Nemrég írtunk arról, hogy nyilvános üzengetéssé fajult Mark Zuckerberg Facebook-vezér és Tim Cook Apple-vezér nézeteltérése: Cook évek óta azt kifogásolja, hogy a Facebook nem tesz eleget a felhasználók adatainak védelméért, és szerinte az sem helyes, hogy miközben az oldal ingyenesként állítja be magát, valójában a felhasználók adatainak értékesítéséből él.

Fotó: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency

Most ehhez csatlakozott a techlegenda, Steve Wozniak, aki az USA Today-nak adott interjúban mondta el, hogy letörölte magát Facebookról. Hozzátette azt is, hogy akár fizetett is volna azért a szolgáltatásért, cserébe hogy a vállalat ne adhassa el az adatait.