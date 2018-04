Új szabályok jönnek a Facebookon az elmúlt hetek adatkezelési botrányai miatt

Hosszú interjút adott Mark Zuckerberg a Vox főszerkesztőjének, Ezra Kleinnek. A Cambridge Analytica-botrány kirobbanása után a Facebook vezére napokon keresztül nem szólalt meg, azóta viszont több komoly interjút is adott, és a Voxnak is számos olyan dolgot elmondott, amit már lehetett hallani az utóbbi napokban tőle.

Ugyanakkor volt egy része az interjúnak, amit nagyon felkapott az amerikai sajtó: Zuckerberg egész nyíltan ment neki az Apple vezérének, Tim Cooknak. A két techvezetőnek nem ez az első összeakaszkodása, Cook évek óta kifogásolja, hogy a Facebook nem tesz meg eleget a személyes adatok védelméért.

Fotó: Eric Risberg/AP

2015-ben egy rendezvényen beszélt arról, hogy alapvető emberi jog kéne legyen az adataink biztonságban tárolása, ehhez képest vannak vállalatok, melyeknek az lett az üzleti modellje, hogy pénzzé tegyék a felhasználóikról szóló személyes információkat. Cook ekkor kitért arra is, hogy sosem hagyná, hogy az Apple ilyen adatéhes vállalat legyen, és szerinte nincs rendben, hogy valakinek egy vállalat ingyenes szolgáltatást hirdet, de valójában nagyon nagy árral jár a felhasználás, hiszen az adatokkal kell érte fizetni. Cook beszélt arról is, hogy ez különösen igazzá válik azzal párhuzamosan, ahogy egyre több adatunkat tároljuk az interneten az egészségi vagy a pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatban.

2014-ben pedig az Apple privacy beállításainak változásáról szóló bejelentő levelet személyesek Cook jegyezte, és ebben a Google felhasználóinak címezve leírta a közhelyszámba menő mondatot, hogy ha egy online szolgáltatás ingyenes, akkor te nem felhasználó, hanem a termék vagy. (Ennek a felvetésnek a tartalmáról, illetve az adatokra épülő techmonopóliumok korszakáról nemrég részletesen is írtunk.)

Ezt azonban magára vette Zuckerberg is, aki egy 2015-ös, a Time-nak adott interjúban ki is tért erre. Azt mondta, hogy frusztrálja, ahogy sok ember egyre inkább úgy gondolja, hogy attól, hogy valaki a hirdetésekre építi az üzleti modelljét, rögtön nem a felhasználók oldalán van. Szerinte ez egy nevetséges felfogás, olyan ez, mint azt gondolni, hogy azért, mert az Apple pénzt kér a felhasználóitól, rögtön az ő oldalukon állna.

A most kitört botrány után Cook ismét támadásba lendült, és múlt hét közepén egy előadásában, amikor megkérdezték tőle, hogy mit tenne most, ha Mark Zuckerberg helyében lenne, elmondta, hogy ő soha nem kerülhetne ilyen helyzetbe, ugyanis soha nem értékesítenék a felhasználóik adatait. Pedig rengeteg pénzt csinálhattak volna így, de nem ezért nevezték ki a cég élére. A megváltozott techhangulatot jellemzi, hogy a Washington Post beszámolója szerint Cook szavait óriási taps fogadta, miközben arról beszélt, hogy számukra a felhasználók jelentik az ékkövet, és soha nem fogják ezt értékesíteni.

Kitért arra is, hogy szerinte a Facebooknak és a hasonló közösségi oldalaknak meg kellett volna tartóztatniuk magukat, amikor arról döntöttek, hogy részletes portrékat készítsenek-e a felhasználóikról. Viszont, mivel nem tették ezt meg, alighanem a kormánynak kéne megtennie helyettük, vélte Cook, csatlakozva a washingtoni politikai elithez, mely szintén a Facebook szabályozására készül. Cook elmondta azt is, hogy szerinte a legjobb szabályozás mindig az önszabályozás, de a Facebook esete már túl van ennek a lehetőségén. Cook dicsérte az Apple adatkezelési szabályait is, mivel minden egyes beengedett alkalmazás esetében megnézik, hogy az mit tesz, és azt teszi-e, amit ígér. Ezért van, hogy se pornó, se gyűlöletbeszéd, se terroristák toborzására alkalmas eszközök nem jutottak be az App Store-ba, mondta még el.

A Voxnak adott interjúban Zuckerberg ismét reagált Cook szavaira, és megint elmondta, hogy borzasztó sekélyesnek érzi azt az érvelést, hogy csak azért, mert a felhasználók nem fizetnek, ezért ne foglalkoznának velük. Ráadásul semmi köze a valósághoz, tette hozzá: ugyanis ha akarsz építeni egy szolgáltatást, ami segít összekötni mindenkit a világon, akkor lesz egy rakás ember, aki nem tud ezért fizetni. Ezért, hasonlóan számos médiafelülethez, a hirdetési alapon működő üzleti modell az egyetlen racionális választás, hogy olyan szolgáltatást építsenek, mellyel elérhetik az embereket. De szerinte ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznának az emberekkel: „Épp ellenkezőleg, szerintem fontos, hogy ne legyünk mindannyian Stockholm-szindrómásak, és ne engedjük, hogy a vállalatok, melyek keményen dolgoznak azon, hogy több pénzt akaszthassanak le rólad, meggyőzhessenek arról, hogy ők tényleg jobban törődnek veled. Mert számomra ez nevetségesen hangzik”.



Az egyébként érdekes fordulat, hogy Zuckerberg bármilyen összefüggésben egy médiacéghez hasonlítja a Facebookot, az elmúlt évek hivatalos kommunikációja ugyanis arról szólt, hogy ők nem egy médiavállalat, és így nem is kell felelősséget vállalniuk az oldalukon terjedő tartalomért.

Lehet majd fellebbezni

Szintén újdonság volt a voxos interjúban, hogy Zuckerberg elmondta, hamarosan jöhet az egyéni fellebbezési lehetőség az oldalra. Ha valakinek eltávolítják a tartalmát, mert az a moderátorok szerint megsértette a közösségi alapelveket, akkor a tartalom megosztójának lehetősége lesz fellebbezni a döntés ellen, és meg fogják vizsgálni újra az esetet. Jelenleg nem volt erre kitalált módszer, a Facebook maximum nagyobb botrányok hatására, eseti döntésekben tett vissza levett tartalmakat, gyakran önkényesen és nehezen követhető módon.

A jövőben az első döntés a Facebook belső moderátoraié lesz, a fellebbezést pedig külső moderátorok fogják majd elbírálni. Az egyelőre nem világos, hogy az intézkedést egyszerre vezetik-e be minden piacra, vagy egyelőre csak az amerikai felhasználóknak lesz lehetőségük tiltakozni a leszedett tartalmaik miatt.

Zuckerberg beszélt arról is, hogy a Facebook problémáinak megoldásához idő kell, a fake news és a választásokba történő beavatkozások elleni fellépés nem megy egyetlen nap alatt. Sőt, mint elmondta, ezeknek a kérdéseknek a rendezése akár pár évig is eltarthat. Ugyanakkor abban bízik, hogy ennek az évnek a végére már látszódni fognak az első eredmények. Jelenleg 14 ezer alkalmazottjuk dolgozik biztonsági, illetve közösségi területeken.