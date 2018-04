Hiába lehetne képviselő Niedermüller Péter és Molnár Csaba, inkább Brüsszelt választják

Miután a DK 5,62 százalékot szerzett a vasárnapi választáson, a pártlista alapján Niedermüller Péter és Molnár Csaba is bekerülhetett volna a parlamentbe. Jelenleg mindketten EP-képviselők, ezért a Magyar Nemzet megkérdezte tőlük, hol tervezik folytatni a jövőben.

És mind a ketten azt válaszolták, hogy inkább Brüsszelben. A kettő együtt biztos nem ment volna amúgy, az európai parlamenti képviselők választásáról szóló jogszabály ugyanis kizárja, hogy valaki egyszerre legyen az EP és egy nemzeti parlament tagja. Niedermüller a lapnak azt mondta, hogy lemond listás helyéről, és átadja azt egy utána következő képviselőnek. Ugyanakkor hozzátette, hogy ha egyéniben nyert volna, akkor beült volna a magyar parlamentbe. A DK-s politikus 2690 szavazattal kapott ki Varga Mihálytól, egy olyan körzetben, ahol ha az LMP-s Ungár Péter visszalépett volna, simán lehetett volna akár ellenzéki győzelem is. Az EP képviselők mandátuma 2019-ben jár le, Nidermüller elmondta azt is, hogy szívesen indulna a következő EP-választáson is.

Mivel a DK listáján az 5. és 6. helyen szereplő Varju László és Oláh Lajos hozta a körzetét, így a maradék listás helyekre Székely Sándor, Gréczy Zsolt, Ara-Kovács Attila és László Imre fért be.