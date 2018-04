Itt az alvórobot, ami nyugodt ritmusban lélegzik melletted, hogy el tudj aludni

A Wired mutatta be ezt a leginkább egy plüss babra emlékeztető tárgyat, amit meglehetősen nehéz pár szóval körbeírni: az eszköz ritmikusan, az emberi légzés ütemét utánozva duzzad meg és ernyed el, és gyártója azt állítja, hogy átölelve megkönnyíti az elalvást.

Fotó: Somnox

A tárgy neve Somnox, és alvórobotként hirdetik. Az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvány pszichológusa, Natalie Dautovich lát fantáziát a találmányban, mert mint elmondta, az álmatlansággal küzdők sokszor egy ördögi körbe keverednek, hiszen mivel tudják, hogy nehezen fognak tudni elaludni, aggódva fekszenek le, amitől felgyorsul a szívverésük, amitől még nehezebben tudnak csak elaludni. Ugyanakkor egy másik ember híján az alvórobotot öleled át, akkor szívverésed idővel felveheti a robot által diktált ritmust. Amit amúgy buddhista légzéséi technikák alapján programoztak be.

Az eszköz prototípusát 2015-ben kezdték el tesztelni a Delft Egyetemen, Hollandiában. Az egyik tervező mérnők elmondta, hogy alvási nehézségekkel küzdöttek, és elsőnek saját használatra kezdtek el egy robotalapú eszközt gyártani. Azt tapasztalták, hogy hamarabb el tudnak aludni és tovább is tart az alvásuk. A tárgynak hamar híre ment, és többen is megkeresték őket, segítséget kérve. Ekkor döntötték el, hogy Kickstarter-kampányba kezdenek: 2017 novemberében tették ki a felhívást, összesen 100 ezer eurót akartak összeszedni. Végül rövid időn belül kétszer annyi pénz jött be, 509 megrendelőtől. 2018 nyarára ígérték a gyártást, jelen állás szerint ezt teljesíteni tudják majd.

A Somnox a fejlesztések során egyre kisebb lett, most leginkább egy közepes párnára emlékeztet. Az alvórobot telefonon keresztül programozható, képes fehér zajt, meditációs zenéket vagy hangoskönyveket is lejátszani, a lélegzés ritmusa pedig szintén igény szerint szabályozható. Van benne ébresztőfunkció is, melynek lényege, hogy az eszköz gyengéden és fokozatosan ébreszt fel, nem pedig egycsapásra felriasztva. Emellett össze lehet párosítani viselhető fitneszeszközökkel, amely alapján meg tudja állapítani, hogy milyen napod volt, és annak alapján lőheti be a légzési ritmusát.

A Somnoxból egyelőre 1200 darabot rendeltek meg, jelenleg 549 dollárért, azaz mintegy 140 ezer forintért lehet megrendelni egy példányt.