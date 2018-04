Moszkva szerint semmiféle bizonyíték nincs a szíriai vegyifegyveres támadásra

A Szíriában szolgáló orosz katonák nem egyszer figyelmeztettek arra, hogy polgári lakosok ellen vegyi fegyverrel elkövetendő "súlyos provokáció" van előkészületben, amellyel ismételten a szíriai kormányerőket fogják megvádolni - jelentette ki az orosz külügyminiszter újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Szergej Lavrov sürgette a Szíriában állítólagosan elkövetett vegyi támadások tisztességes és haladéktalan kivizsgálását, és óvott az elhamarkodott és alaptalan vádaskodástól. Elutasította a civil szervezetek vádjait, miszerint a Kelet-Gútához tartozó Dúma településen szombaton történt, állítólag többtucatnyi halálos áldozattal járó incidensért Moszkvát és Damaszkuszt terheli a felelősség.

A szembenálló szíriai feleket békítő orosz katonai központ szerint Jasszer Abdel-Mazsid, a dúmai városi kórház igazgatója újságíróknak cáfolta a híreket, amelyek szerint az intézményben a szíriai konfliktus kezdete óta bármikor is vegyi mérgezéssel beszállított pácienseket kellett ellátni. Hasonlóképpen nyilatkoztak más szíriai egészségügyi alkalmazottak is.

A központ közölte, hogy a nap folyamán orosz katonaorvosok sem találtak mérgezéses tünetekkel rendelkező betegeket a dúmai egészségügyi intézményekben, a vegyvédelmi szakemberek pedig nem fedeztek fel mérgező hatóanyagokat a városban.

Jurij Jevtusenko vezérőrnagy, az orosz katonai szerv szóvivője hétfő este hamisítványnak minősítette a jogvédők által az állítólagos dúmai vegyifegyver-támadás áldozatairól közzétett felvételeket.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Moszkvának, Ankarának és Teheránnak nincs egyeztetett álláspontja az állítólagos szíriai vegyi támadásról szóló jelentések ügyében. A szíriai helyzetről a nap folyamán telefonon egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.

Peszkov szerint a dúmai incidenssel kapcsolatban senkinek sincs hiteles információja, ezért a történtek alapos kivizsgálására van szükség. Lavrovhoz hasonlóan ő is emlékeztetett arra, hogy orosz részről többször is készülő "provokációra" figyelmeztettek, egyebek között a legmagasabb szinten.

Peszkov nem kívánt hipotézisekbe bocsátkozni Moszkva magatartásával kapcsolatban egy Szíria ellen végrehajtandó esetleges amerikai katonai csapás esetén. Elismerte, hogy a helyzet feszült és Washingtonban meglehetősen fenyegető kijelentések hangzottak el, egyúttal kifejezte reményét, hogy harmadik országok nem engednek meg olyan lépéseket, amelyek képesek destabilizálni az amúgy is törékeny szíriai helyzetet.

Az alábbi videó egy nem megerősített hitelességű felvétel, viszont felkavaró képsorokat tartalmaz:

Amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump elnök még hétfő este tárgyal katonai vezetőkkel a szíriai helyzetről. A megbeszélésen jelen lesz John Bolton, az új nemzetbiztonsági tanácsadó is, aki hétfőn lépett hivatalba.

Donald Trump vasárnap kilátásba helyezte, hogy Damaszkusznak "magas árat kell majd fizetnie" a vegyifegyver-támadásért.

Az elnök a hétfői kormányülés előtt a Fehér Házban újságíróknak megerősítette, hogy Washington válaszlépésekre készül Szíriában. Elítélte a "gyűlöletes" vegyifegyver-támadást és közölte, hogy 24-48 órán belül nagyobb horderejű döntés születik a válaszlépésről. Trump leszögezte, hogy az ő szemében nem kétséges, ki a felelős, s akár Oroszország, akár Szíria, akár Irán, de - tette hozzá - "mindenki fizetni fog". Az egyik újságíró kérdésére, amely az esetleges katonai válaszlépést feszegette, Trump is azzal válaszolt: "minden lehetőség terítéken van".

Az elnök tájékoztatójával egy időben közleményt adott ki a külügyminisztérium is. A tárca emlékeztetett arra: a vegyifegyver-támadást abban a térségben követték el, ahol a kormányzati haderő működik, s a támadás áldozatainak tünetei egyértelműen valamilyen ideggáz bevetésére utalnak. "Következményei lesznek ennek az elfogadhatatlan atrocitásnak" - fogalmazott a közlemény, s egyúttal felszólította Szíriát és Oroszországot, hogy nyissa meg Kelet-Gúta térségét az orvosi segítséget is magában foglaló segélyszállítmányok és a nemzetközi megfigyelők előtt. (MTI, BBC)