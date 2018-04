A Fideszben úgy számolnak, hogy három héten belül megalakul az új kormány

A Fidesz frakcióvezetője hétfő este az ATV-n arról beszélt, hogy az új országgyűlésnek 30 napon belül össze kel ülnie. Bár Gulyás Gergely szerint nem sürgető a kormányalakítás, mert nem egy teljesen új adminisztrációt kell felállítani, de úgy számol, hogy május közepén vagy végén jó eséllyel meg tud alakulni az új kormány.



Kedden már a Magyar Idők is arról írt, hogy három héten belül megalakulhat az új országgyűlés, május elején pedig leteheti az esküt a negyedik Orbán-kormány. Addig döntenek a személycserékről. A kormánylap szerint a képviselők az elsők között szavaznak Stop Soros-törvénycsomagról, illetve a jövő évi költségvetésről és adóügyi jogszabályokról is. Úgy néz ki, hogy a Fidesznek a civileket korlátozó Stop Soroshoz egyedül is meglesz a kétharmados többsége. És még a többi kétharmados tervüket is bepótolhatják.

A kormánylap megemlíti, hogy Hétfőn Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője értekezleten köszönte meg a kampánystáb munkáját, egyben értékelték a választási mozgósításon szerzett tapasztalatokat hétfőn Rogán Antal egy értekezleten köszönte meg a kampánystáb munkáját, és értékelték a választási mozgósításon szerzett tapasztalatokat.