Egyelőre marad a vörös csillag a Heinekenen

Hiába perelt Menczer Erzsébet, egyelőre marad a sörökön a márkajegy - írja a Kisalföld. Az Óbudát ismét elbukó fideszes képviselőjelölt azért fordult a bírósághoz, mert sérelmezte, hogy a Heineken termékein önkényuralmi jelkép látható. A Győri Törvényszéken első fokon hoztak ítéletet az ügyben, a cég azzal védekezett, a vörös csillagot már 1889 óta használják, és az öt elemet jelképezi, a tüzet, a vizet, a levegőt, a földet, és az ötödik, mágikus elemet.

A Heineken címkéjén és kupakján látható vörös csillag azután lett hirtelen nagyon érdekes a fideszeseknek, főleg Lázár János és Semjén Zsolt minisztereknek, hogy a multicég jogvitába keveredett egy romániai sörgyárral.



Menczer kérelmében azzal érvelt, hogy a magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait sérti a vörös csillag márkajel, ami Magyarországon a kommunizmust juttatja az emberek eszébe. Azt a rendszert, amely sokak mellett őt és a családját is üldözte. A Győri Törvényszék bírája most elutasította Menczer kérelmét, azzal az indokkal, hogy Menczer személyiségi jogait a polgári törvénykönyv szerint csak akkor sérthetné meg a Heineken, ha a felperes személyében is érintett lenne. Erről viszont nincs szó, így jogi alapja sincs egy ilyen kérelemnek.