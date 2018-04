Több mint 700 olyan szavazókör van, ahol feltűnően sok az érvénytelen szavazatok száma

Percenként bukkan elő egy-egy újabb szavazókör, ahol valami különös dolog történt vasárnap a szavazatokkal. Például eltűntek pártlistás vagy az egyéni jelöltekre leadott szavazatok, miközben az érvénytelen szavazólapok száma magas. Másutt mintha másik pártnak számolták volna el a DK vagy a Jobbik szavazatait.

Ezek az furcsaságok pedig csak és kizárólag az ellenzéki, azaz nem a Fidesz-KNDP listájára, illetve egyéni jelöltjére leadott szavazatokat érintik: azaz a kormánypártnak kedveznek.

Az országos pártlistás szavazólap levélben történõ szavazásra készült mintáját mutatja Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetõje (Budapest, 2018. március 19) Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A listás szavazatok eltűnése

Az ellenzéki listás szavazatok eltűnésére van egy ésszerű magyarázat.

Ennek hátteréről az Index írt hoszabban. A lényeg: a nemzetiségi jelöltekre szavazóknál eltérő a szavazás menete, mint normál esetben. Ők ugyanis nem a hagyományos pártlistára szavaznak, hanem a nemzetiségire (egyénit ugyanúgy kapnak). Ha egy nemzetiségi jelöltre szavazó a szavazókörben ülő szavazatszámláló bizottság tagjától tévedésből - vagy akár szándékosan - a nemzetiségi szavazólap mellé nem egyéni, hanem egy "normál" pártlistás szavazólapot kapott, és azt használta is, akkor a szavazata érvénytelen. (Az is lehet, hogy két pártlistás szavazólapot kapott, egyénit nem, de az is érvénytelen.) A szavazó ugyan kérheti ilyenkor, hogy cseréljék ki a szavazólapját, de kérdés, hogy a szavazók felkészültek-e erre. Eleve akkorák voltak a szavazólapok, rengeteg jelölttel, hogy még a rutinos voksolók is könnyen összezavarodhattak.

Azért lesz érvénytelen az így leadott szavazat, mert az urnazárás után nem stimmelnek a számok. Több a listás szavazólap, mint amennyinek szabályosan a jegyzőkönyv alapján az urnában kellene lenni.



Ez pedig baj, és ez általában már csak a szavazatszámláláskor derül ki. A korábban hibázó bizottságnak közbe kell lépnie. Mivel a szavazás titkos, és nem tudják, hogy kié volt az érvénytelen lap, ezért minden párttól (jelölő szervezettől választásibizottságiul) le kell vonni annyi szavazatot, amennyi érvénytelen lap volt az urnában.

Ha tehát 20 többlet pártlistás szavazólap volt az urnában, akkor 20-20 szavazatot kell elvenni mindenkitől, ugyanúgy a kis pártoktól, ahogy a nagyoktól is.

Ez pedig könnyen okozhatja azt, hogy a kis pártok nulla szavazatokkal fejezik be a versengést egy ilyen szavazókörben, hiszen itt a kis számú szavazat miatt csak a nagyoknak jön össze 100-200, a közepeseknek 30-100 a kicsiknek 0-20 szavazat.

Kérdés, hogy mekkora mértékben történtek meg ilyen "tévedések", mert ha nagy számban előfordultak, akkor az akár a - még mindig nem végleges - választási eredményt is érinti.



Az egyéni szavazatok eltűnése

A szavazateltűnések másik mintázatú jelenségére egyelőre nem leltem ésszerű magyarázatot. Eez történt például a nyírkércsi 001-es szavazókörben (Szabolcs-Szatmár-Bereg 05.), és még sok más helyen is, ahogy az alábbi lista mutatja.

Nyírkércsen 85 egyéni szavazólap volt érvénytelen, azaz miközben van 442 listás szavazat, egyéni mindössze 392. A Fidesz-KDNP-t ez alig érintette, náluk a listás és egyéni szavazat között csak három szavazat különbség van. Zádorfalva 001-ben 196 egyéni szavazatból 62 érvénytelen (!), a Fidesz egyéniben mégis csak 10-zel kapott kevesebb szavazatot, a Jobbik eggyel, a baloldali szavazatok meg mintha eltűntek volna.

Volt, ahol majdnem a harmada a listás szavazatoknak érvénytelen lett, Dejtár községben (Nógrád megye). Nem mind a 252 szavazatot húzták le emiatt a listás szavazatokból (feltehetően az érvénytelenséget nem minden esetben a duplázódás okozta), de érdekes módon a Fidesz nem vesztett szavazatot, hanem nyert az egyénihez képest a listán (357 és 366), míg a Jobbik bukott (175 és 84), ahogy az MSZP-PM is (175 és 84).

Itt egy 70 soros lista azokról a szavazókörökről, ahol nagyon magas, 10 százalék feletti volt az érvénytelen (listás vagy egyéni) szavazatok aránya (itt a 700+-os teljes lista).

Szavazókörök, ahol 10%-nál magasabb volt az érvénytelen szavazatok aránya Megye Település Szavazókör Szavazásra jogosultak Szavazók Érvény-telenek Arányuk LINK BAR Bogdása 001 215 136 77 47.83 LINK BAR Pécsudvard 001 628 485 173 33.86 LINK SOM Marcali 007 1134 727 243 33.43 LINK Nógrád Dejtár 001 1120 722 252 32.98 LINK BAZ Fulókércs 001 260 127 36 27.48 LINK SZSZB Tiszarád 001 407 205 57 26.51 LINK Pest Biatorbágy 002 1067 760 196 25 LINK Veszprém Porva 001 369 280 72 24.74 LINK BAR Mohács 006 593 418 98 22.69 LINK BAR Mindszent-godisa 002 386 258 60 22.47 LINK SOM Kaposfő 002 611 396 92 22.44 LINK Pest Vecsés 008 612 421 95 21.99 LINK JNSZ Törökszent-miklós 015 1038 549 118 20.92 LINK H-B Hajdúnánás 001 883 553 118 20.74 LINK BAR Cserdi 001 284 143 29 20.28 LINK Nógrád Szuha 002 72 63 13 20 LINK JNSZ Csépa 001 569 293 58 19.27 LINK JNSZ Kunmadaras 005 597 306 59 18.91 LINK Békés Kétegyháza 002 705 441 84 18.58 LINK Veszprém Pula 001 161 115 21 17.8 LINK Vas Egyházas-hetye 001 270 177 32 17.58 LINK BAZ Beret 001 210 125 22 17.46 LINK Pest Diósd 003 673 562 100 17.42 LINK BAZ Encs 003 640 359 58 16.16 LINK GYMS Győr 008 624 374 61 16.01 LINK Pest Felső-pakony 001 867 591 93 15.47 LINK BAR Pécs 024 164 135 21 15.22 LINK Pest Vecsés 004 595 442 67 14.89 LINK Békés Szarvas 007 632 385 58 14.83 LINK BAR Mohács 018 719 358 53 14.56 LINK JNSZ Tisza-füred 009 141 89 13 14.44 LINK Békés Sarkad 007 1053 658 96 14.31 LINK BAR Tésenfa 001 155 98 14 14.29 LINK SZSZB Tiszalök 006 185 108 15 13.89 LINK SOM Lábod 001 810 492 69 13.77 LINK BAR Kisszent-márton 002 73 37 5 13.51 LINK JNSZ Jászfelső-szentgyörgy 001 736 456 61 13.38 LINK SZSZB Tiszadob 004 118 60 8 13.33 LINK Pest Gyál 011 824 502 67 13.16 LINK Pest Szokolya 001 656 441 57 12.87 LINK BAZ Sárospatak 015 191 70 9 12.86 LINK H-B Bojt 001 417 241 30 12.55 LINK BAZ Miskolc 118 1260 377 46 12.3 LINK H-B Balmaz-újváros 006 830 449 55 12.25 LINK SOM Vízvár 001 459 285 34 11.81 LINK Nógrád Patak 001 710 512 61 11.73 LINK BAR Siklós 001 635 449 53 11.62 LINK GYMS Kimle 001 670 438 51 11.54 LINK BP BP XI. kerület 035 839 566 66 11.5 LINK BP BP II. kerület 011 896 525 61 11.47 LINK SZSZB Nyírbátor 001 1370 823 94 11.39 LINK BAZ Felsőzsolca 004 638 470 53 11.28 LINK SZSZB Magy 001 708 435 49 11.16 LINK Fejér Székes-fehérvár 007 730 558 62 10.99 LINK BAR Patapoklosi 001 279 164 18 10.98 LINK SOM Barcs 001 1006 660 73 10.93 LINK Heves Gyöngyös 030 753 483 53 10.88 LINK Tolna Kesző-hidegkút 001 174 130 14 10.85 LINK BAR Szörény 001 56 37 4 10.81 LINK GYMS Potyond 001 93 74 8 10.67 LINK Nógrád Varsány 001 588 392 42 10.55 LINK BAZ Keresztéte 001 25 19 2 10.53 LINK BP BP II. kerület 044 910 791 84 10.5 LINK BAZ Forró 001 958 618 64 10.37 LINK Zala Hévíz 001 518 382 40 10.34 LINK H-B Görbeháza 003 54 29 3 10.34 LINK SOM Bedegkér 001 305 174 18 10.34 LINK BAR Szágy 001 106 78 8 10.26 LINK BP BP XXI. kerület 035 736 380 39 10.26 LINK SOM Csurgó 006 571 355 36 10.14 LINK Forrás: Valasztas.hu, Kossuth-Lajos/Tumblr. A teljes lista azokról a szavazókörökről, ahol 3%-nál magasabb az érvénytelenek aránya, itt érhető el.

Csaltak, cseltek?

A nagy kérdés az, hogy ez hányszor, hány szavazattal fordult elő. Erről a Nemzeti Választási Iroda egyelőre nem közölt adatokat. 745 olyan szavazókör van, ahol feltűnően sok, három százalék fölötti érvénytelen szavazat van.

Az országban 10285 szavazókör van (a 106 választókerületben). Egy listás mandátumhoz idén pedig 95 ezer szavazat kellett, ami a pártlistára leadott és az egyéniből maradt töredékszavazatokból vonódott le. A Fidesz-KDNP pártlistán 2,6, töredékekből 1,2 millió szavazatot húzott be.

A pártlistás szavazatok eltűnésére már reagált az Nemzeti Választási Iroda, az Indexnek azt mondták, minden választáson előfordulnak ilyen tévedések. Arról azonban nem nyilatkoztak, hogy mekkora mértékben történtek ilyen - szavazatszámláló biztosi - tévedések.

Az NVI ráadásul egy hétig nem teszi hozzáférhetővé a szavazókörökben készült jegyzőkönyvek adatait (az egész választásra jellemző volt, hogy a választás.hu vagy nem működött, vagy csak félig, most is ez a helyzet.), amiket össze lehetne vetni a központi adatokkal, hogy kiderüljön, esetleg téves adatfelvitelről van-e szó.

A Tumblr-en egyébként gyűjtés indult a neccesnek tűnű szavazóköri adatokból, de a több mint tízezer szavazókör átnézése kissé nehéz, lehet segíteni egyébként.

25 problematikus szavazókör csak a példa kedvéért több féle gyanús eredménnyel: