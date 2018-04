Tíz év alatt annyit romlott a szabadságjogok helyzete Magyarországon, mint még sehol Európában

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart az április 8-i országgyûlési képviselõ-választással kapcsolatban az Országházban 2018. április 10-én Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Még soha egyetlen ország esetében nem történt olyan a Freedom House 23 éve kiadott jelentéseinek történetében, mint Magyarországgal. Az elmúlt tíz évben a magyar szabadságindex minden évben tovább romlott, és egyelőre nem látszik a vége a sorozatnak.

A washingtoni központú jogvédő szervezet minden évben elemzi a szabadságjogok alakulását Európában és világszerte. Az idei jelentés kiemelten foglalkozik a Közép-Európában egyre hangsúlyosabb illiberális kurzusok működésével, és arra figyelmeztet, hogy a magyar és a lengyel példa rossz mintával szolgálhat más európai országok számára is.

Ami megkülönbözteti ezeket a rezsimeket a szabadságjogokat tisztelő hatalmaktól, az az, ahogyan a civil szférához és a független sajtóhoz közelítenek - írja a jelentés, és a szervezet nem titkolja, hogy az Európai Unió egyelőre nem találja a fogást az illiberális-populista kormányok politikáján.

Az elmúlt tíz évben a magyar és a bolgár demokrácia állapota is romlott és rossz úton vannak a lengyelek is. A Freedom House szerint ezeknél az országoknál komolyan fel lehet vetni azuniós szavazat megvonásával járó 7-es cikkely élesítését is, annál is inkább, mert a magyar kormányt láthatóan semmi nem tudja letéríteni az orosz útról.

A jelentés nevesíti a CEU-ról és a civilekről szóló törvényeket, és kiemeli, hogy a magyar kormány a végtelennek látszó sorosozással „párhuzamos valóságot” épít a magyar választópolgároknak. A Freedom House arra számít, hogy újraválasztásával Orbán Viktor és kormánya folytatja harcát a szabadságjogok ellen. (Freedom House)