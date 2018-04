Ha Soros Györgynek valóban lett volna terve, akkor a Fidesznek messze nincs kétharmada

Soros György a jelek szerint nem tudott arról, hogy van egy terve a magyarországi választások befolyásolására. Pedig azt Orbán Viktortól magától tudjuk, hogy volt ilyen terv, a miniszterelnök többször is nyilatkozott arról, hogy az ellenzék a választások előtt megegyezik, és a választókerületekben arra egyszerűsödik le a helyzet, hogy lesz egy Fidesz-jelölt, vele szemben pedig Soros-jelöltje.

„Mi úgy tekintünk erre a választásra, hogy a végén, amikor majd az ellenzéki pártok össze fognak fogni, mert nincs kétségem afelől, hogy ez bekövetkezik, akkor lesz egy jelölt, ami a nemzeti kormánynak a jelöltje, a Fidesz–KDNP jelöltje, a nemzeti erőknek a képviselőjelöltje, és lesz egy másik jelölt, aki valójában Soros György jelöltje, akármilyen ellenzéki párt színeiben is indul, aki készen áll arra, hogy végre is hajtsa majd azokat a terveket, amiket jó előre már megfogalmaztak, és megszavazza azokat a törvényeket, amelyekkel valóban bevándorlóországgá lehet tenni Magyarországot.” (Orbán Viktor, Vasárnapi Újság, március 25.)



A Fidesz segített is abban, hogy lehessen tudni, kik vesznek részt Soros tervében: az LMP, a DK, a Jobbik és az MSZP-P.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Ehhez képest egyetlen egy olyan választókerület sem volt a 106-ból, ahol ez a négy párt megegyezett volna, és csak egyetlen egy, közös jelöltük állt volna szemben a Fidesz emberével. Pedig a Fidesznek köszönhetően még Soros György is értesült a nagy titkos tervről, márciusban kezébe került az összeesküvésről szóló szórólap. Ezek szerint elfelejtette kiadni a parancsot.

Fotó: Kati Marton FB / 444

Ha valóban megvalósult volna az Orbán által emlegetett Soros-terv az ellenzéki koordinációról, a Fidesznek bőven nem lett volna kétharmada.

A 106 egyéni mandátumból 91-et nyert a Fidesz, 15-öt úgy bukott el, hogy nem volt teljes az ellenzéki koordináció. Az alap az volt, hogy a Jobbik sehol sem lépett vissza, az MSZP-s Hiszékeny Dezső így érte el 50 százalék feletti eredményt a XIII. kerületben, és jobbikos konkurencia ellenére nyert másik 11 fővárosi kerületet a baloldal. A független Mellár Tamás Pécsen úgy tudta megelőzni a fideszes Csizi Péter, hogy a baloldal ugyan nem indított vele szemben jelöltet, de az LMP és a Jobbik igen. Szegeden az MSZP-P-s Szabó Sándor nyert úgy, hogy volt LMP-s és jobbikos konkurenciája is. Az egyetlen jobbikos győztes, a Dunaújvárosban mandátumot szerző Pintér Tamás DK-s jelölttel is küzdött a fideszes mellett. De még a pártelnökök sem intézték el maguknak Sorosnál, hogy legyen koordináció. Vonának Gyöngyösön LMP-s, és MSZP-P-s konkurenciája is volt, 10 százalékot vittek el, azzal megverte volna a fideszes Horváth Lászlót, így nem. Budakeszin Szél Bernadet is megelőzte volna Csenger-Zalán Zsolt, ha a 8,4 százalékot szerző jobbikos nem indul.

Ha Orbán jóslatának megfelelően a plakátpártok, vagyis a Jobbik, az MSZP-P, az LMP és a DK mindenhol megegyeztek volna, akkor nagyon sok fideszes most nem az új parlament alakuló ülésére készülne, hanem a vereséget magyrázná sorosozva.

Nem bonyolítottuk túl, egyszerűen összeadtuk a négy párt eredményeit. Ebből az jött ki, hogy ha valóban lett volna Soros-terv, 29 helyen másként alakul az eredmény, egyebek között Simicskó István, Varga Mihály, Gulyás Gergely, Kocsis Máté veszített volna.

Ha nemcsak a Fidesz által plakátra tett négy plakátpárttal számolunk, hanem úgy egyszerűsítjük le a helyzetet, ahogy a kampányhajrában Orbán is tette, vagyis vannak a Fidesz jelöltjei és velük szemben állnak Soros-jelöltjei, akkor Kósa Lajos és Hadházy Sándor sem lett volna képviselő, mert a Momentum szavazataival kormányellenes többség lett volna velük szemben is. Az így mínusz 31 mandátum. Lassan már nemhogy kétharmada, de egyszerű többsége sem lett volna a Fidesznek, ha Soros ördögi terve megvalósul. (Jelenleg 134 mandátum néz ki a Fidesznek, a külföldi szavazatok miatt szombatra lesz végeredmény, 1-2 helyen változhat a sorrend.)

A Fidesznek így is megadhatunk 7 mandátumot, ahol ugyan nem volt meg az 50 százalékuk, de nagyon-nagyon közel voltak hozzá.

A 106-ból egyébként 52 helyen szerezte meg a fideszes jelölt a szavazatok több, mint felét, vitathatlanul kizárva minden egyéb lehetőséget.

Ha Soros-terve a migrációról, amit szintén Orbán Viktor és a Fidesz jóvoltából ismerünk, pont úgy teljesül, ahogy a választásokról szóló, akkor igazán nincs miért izgulnia a halálra rémisztett Magyarországnak és a szinte már elesett Európának.

Közben a tervekben jól értesült Orbán arra készül, hogy az új parlamenttel gyorsan elfogadtatja a Stop Soros törvénycsomagot, fideszes politikus pedig arról beszélnek már, hogy be kell tiltani azokat a szervezetek, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Merthogy ők is részei Soros György tervének.