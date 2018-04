A Magyar Nemzet újságírói összeraknak szombatra még egy különszámot

Szerdán jelent meg utoljára a 80 éve alapított Magyar Nemzet, miután az újság tulajdonosa Simicska Lajos a vasárnapi választási eredmény után úgy döntött, hogy nem finanszírozza tovább a lap működését.



A lap volt főszerkesztő-helyettese, György Zsombor azonban most arról posztolt a Facebookon, hogy a szombat délután 4 órára a budapesti Pethő Sándor utcába meghirdetett találkozójukhpz időzítve rendkívüli számmal jelentkeznek. “Vagyis: most szombaton biztosan lesz nyomtatott Magyar Nemzet, még ha nem is teljesen a megszokott formában” - írta.

A lapot a megszokott terjedelemben, húszezer példányban fogják kinyomtatni és ingyenesen fogják terjeszteni. A nyomdaköltségekhez még hiányzik pár százezer forint, ezért arra adományokat is várnak.