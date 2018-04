Pálffy István dublini nagykövet egy Paca gúnynevű, csalásért körözött férfival fotózkodott

Úgy látszik, a magyar külügy lassan sportot űz abból, hogy a diplomatái a magyar állam által körözött személyekkel találkoznak, fotózkodnak. Januárban Szijjártó Péter külügyminiszter találkozott Gorka Sebestyénnel Washingtonban úgy, hogy a férfit itthon elfogatóparancs alapján körözték.



Most pedig Pálffy István dublini nagykövet, korábbi tévés műsorvezető és KDNP-s orzsággyűlési képviselő találkozott egy férfival, akit

Paca álnéven tart nyilván a magyar rendőrség, és jelenleg is csalás miatt körözik.

Az Átlátszó szúrta ki, hogy az ír-magyar üzleti kapcsolatok fejlesztését támogató Irish Hungarian Business Association (IHBA) pár napja tartott egy díjkiosztó ünnepséget, amelyen részt vett a nagykövet is, illetve Paca, azaz Kutas László is.

Paca Forrás: Police.hu

A férfi ellen a magyar rendőrség több elfogatóparancsot is kiadott az elmúlt években. Paca az Átlátszó szerint azért volt a díjkiosztón, mert egy általa alapított céggel maga is pályázott a díjra. És ha már ott volt, le is fényképeszkedett Pálffyval, a képet pedig még a szervezet Facebook oldalán is közzé tették, igaz, azóta már levették.

Az Átlátszó szerint a 38 éves férfiről a nagykövetségen is sokan tudják, hogy évek óta körözik, akár őrizetbe is vehették volna. Megkérdezték a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályát és a nagykövetséget is, hogy Pálffy tudott-e Kutas múltjáról, de válasz nem kaptak.

Kutas amúgy korábban egy weboldalon azt közölte, hogy tanúként nem jelent meg egy tárgyaláson, azért körözik. Az Átlátszó szerint azonban a férfit gyanúsítás miatt keresik.