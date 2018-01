Szijjártó úgy találkozott Gorka Sebestyénnel Washingtonban, hogy a férfit itthon elfogatóparancs alapján körözik

A Londonban született, magyar származású Gorka Sebestyénnek (vagy ahogy az Egyesült Államokban ismerik, Sebastian Gorkának) tavaly augusztusban kellett távoznia a Fehér Házból, miután fő szövetségesét, Steve Bannont eltávolították Donald Trump amerikai elnök környezetéből. A Trump-kormány ezután figyelmeztette is az elnök és a Fehér Ház védelmét ellátó Secret Service-t, hogy ne engedje Gorkát a Fehér Ház területére.

A magyar, brit és amerikai állampolgárságú Gorka szakértelme az elmúlt évben többször is kérdésessé vált: a szélsőjobboldali kapcsolatainak felemlegetése mellett gyakran felmerült, hogy egyszerűen közel sem ért olyan mélységben a terrorizmushoz meg a hasonló témákhoz, mint amit a pozíciója megkívánna, és ahogy tizenöt évvel korábban Magyarországon, úgy Amerikában is gond volt vele a nemzetbiztonsági átvilágítása során. Gorka most a Fox hírcsatorna nemzetbiztonsági főstratégájaként próbál visszatérni a közéletbe.

De még mielőtt eltávolították Donald Trump amerikai elnök közeléből, Gorkának volt alkalma találkozni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fotóján Szijjártó Péter megbeszélését folytat Gorka Sebestyén elnöki külügyi és nemzetbiztonsági tanácsossal (j) Washingtonban 2017. március 21-én. Fotó: KKM / MTI

2017. március 21-én, miután megnyitotta a washingtoni magyar nagykövetség új épületét, Szijjártó Péter tárgyalt Trump két befolyásos tanácsadójával is. Az MTI és a kormany.hu is beszámolt róla, hogy a magyar külügyminiszter Jason Greenblatt nemzetközi tárgyalásokért felelős elnöki különmegbízott mellett Gorka Sebestyén biztonságpolitikai tanácsadóval is egyeztetett.

Csakhogy a police.hu körözési listájából kiderül, hogy Gorka Sebestyént már akkor is, 2016. szeptember 17. óta elfogatóparancs alapján körözték lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vádjával.

Minthogy ezt az információt eddig valamiért csak egy olvasónk vette észre, megkérdeztük a rendőrséget a részletekről, de szűkszavúan csak annyit válaszoltak: „A körözés hatálya alatt álló személyekről a police.hu internetes oldal, Hírek és Információk/Közérdekből nyilvános körözések menüpontban tájékozódhat.”



Gorka Sebestyén körözése a magyar rendőrség honlapján Fotó: police.hu

Annyit még tudni lehet, hogy a körözési eljárás határozat- és iktatószáma (13010/3894/2009.BÜ) alapján Gorka a vélt bűncselekményt 2009-ben követhette el.

Megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályát is arról, hogy Szijjártó washingtoni egyeztetése idején tisztában voltak-e azzal, hogy Magyarországon lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanújával elfogatóparancs van érvényben Gorkával szemben, és ha igen, akkor mit tudtak Gorka ügyének körülményeiről. Az ügyben elküldtük a kérdéseinket Gorka Sebestyénnek is. Ha valamelyik érintett válaszol, a cikkünket frissítjük.



Az a tény, hogy Gorkát a magyar hatóságok kapcsolatba hozták lőfegyverekkel, nem teljesen meglepő: Gorkát 2016. január 31-én a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtéren letartóztatták, miután egy 9 mm-es Browning pisztolyt próbált meg átvinni a biztonsági ellenőrzésen, állítása szerint a táskájában felejtette. Gorkát bíróság elé állították, és akár 12 hónap börtönt és 2500 dolláros bírságot is kaphatott volna, ám végül vádalku született.

Tavaly novemberben az Index is megírta, hogy a fegyverekkel foglalkozó Recoil magazin interjút készített Gorkával, aki többek között arról beszélt, hogy soha nem megy el otthonról egy kisebb fegyverarzenál nélkül: mindig van nála két pisztoly, két zseblámpa, egy kés, egy érszorító és az amerikai alkotmány másolata.