Ki akarják rúgni Gorka Sebestyént a Fehér Házból

Dondald Trump kormányában erősen gondolkodnak azon, hogy ki kellene tenni a Fehér Házból Gorka Sebestyént, az elnök magyar származású, biztonságpolitikai tanácsadóját, írja a Daily Beast. A lap szerint Gorkát inkább egy másik intézményben helyeznék el.



Gorka Sebestyén Fotó: ALEX WONG/AFP

A lapnak két magasrangú tisztviselő is azt állította, hogy új feladatot keresnek neki. Egy másik forrás szerint közben teljesen kivonták a Nemzetbiztonsági Bizottság napi működéséből. Most olyan pozíciót keresnek, amihez nem kell nemzetbiztonsági átvilágításon átesnie.

A BuzzFedd a héten arról írt, hogy a márciusban elmaradt Gorka átvilágítása. Megemlítették azt is, hogy Gorkának 2002-ben már Magyarországon is gondja volt a nemzetbiztonsági átvilágítással. Akkor a Medgessy Péter ügynökmúltját vizsgáló bizottságba akart bekerülni, de végül megtagadta a vizsgálatot.

Az egyik forrás szerint a felső operatív tanácshoz (Senior Executive Service) helyezhetik át, ami egyértelműen visszalépés lenne Gorkának, hiszen most az elnök közvetlen tanácsadója, az operatív tanácsban pedig csak az elnök emberei és a többi szövetségi testület között közvetítene. Hozzátették, hogy a döntés még nem végleges

Gorka megítélésének leginkább az tehetett be, hogy a Vitézi Rend jelvényét viselte, és azt állította, hogy tagja is a szervezetnek. A lap kereste Gorkát és a Fehér Házat is, de nem kaptak választ.