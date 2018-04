DNS-vizsgálat tisztázhatja, kinek a holttestét találták meg a Fertő-tóban

Múlt pénteken osztrák horgászok bukkantak egy emberi torzóra a Fertő-tó ausztriai oldalán, a magyar határ közelében, az áldozat fejét és végtagjait is levágták. Később megtalálták a fejét, hétfőn pedig további testrészeket, az oe24.at szerint kéz nélküli karjait, és egyik lába alsó, a másik felső részét. Már hónapok óta a vízben lehetett. Egyelőre úgy vélik, a testrészeket éles koronggal választották el egymástól, nem kizárt az sem, hogy hajócsavar csonkította meg. A holttest személyazonosságát még nem sikerült megállapítani, de a DNS-vizsgálatoknak köszönhetően hamarosan kiderülhet, igaz-e, amit magyar lapok napok óta találgatnak, azaz hogy Novozánszki (VV) Fanni maradványait találták meg.



A Való Világból ismert 24 éves nő eltűnése után a rendőrség gyilkosság gyanújával kezdett nyomozni, de a holttest eddig nem került elő. Novozánszki Fanni eltűnésének körülményei az első perctől gyanúsak voltak, a prostituáltként dolgozó nő hátrahagyta kutyáit is, és minden jel arra utalt, nem önszántából hagyta el lakását. Később elkerült egy videó is, mely abban a lakóparkban készült, ahol albérlete volt, ezen látható, hogy támadója éjszaka érkezett, majd az ölében vitte el a fiatal nő vélhetően már élettelen testét. Az ügyben akkor előzetes letartóztatásba helyezték ifjabb B. L. egykori MSZP-s jelöltet, aki ellen személyi szabadság korlátozása, emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A férfi azóta beismerte bűnrészességét, de tagadja, hogy ő követte volna el a gyilkosságot. A holttestet azóta is hiába keresték.

Novozánszki Fanni Fotó: Facebook

Hogy Novozánszki Fanni holttestét találták-e meg, még nem lehet tudni, de az biztos, hogy a Fertő-tóban talált áldozat nő volt. A Kaiser-Franz-Josef-Hospital kórboncnoka sikeresen vett DNS-mintát,

kedden derül ki, hogy a most talált testrészek a pénteken talált torzóhoz és fejhez tartoznak-e.

Roland Koch ügyész szerint erős a gyanú, hogy így van, és vizsgálják, az egyelőre tisztázatlan személyazonosságú holttest gyilkosság áldozata lett-e.

(via Heute,oe24.hu,Kleine Zeitung)