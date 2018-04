Legalább attól nem kell félni, hogy az 1,5 milliárdból épített zalaegerszegi lelátót hamar amortizálják a nézők

A zalaegerszegi stadioncsodával tavaly részletesen is foglalkoztunk, mivel alighanem magyar rekorderről van szó: a 2017 áprilisában átadott stadionban ugyanis akkori számításaink szerint 16,7 szék jutott egyetlen nézőre.

A ZTE jelenleg az NB2-ben játszik, 29 forduló után kiesőhelyen állnak, úgyhogy ha elmarad a nagy hajrá, jövőre könnyen a harmadosztályban folytathatják. Ott majd komoly látványosság lehet a 11 ezres stadionjuk, igaz, ha esetleg kiesnének, nézőszámcsökkenéstől már nagyon nem kell félniük, jelenleg is alig jár ki bárki a meccsekre.

A felújítási munkálatok még az első Orbán-kormány alatt, 2002-ben kezdődtek, de hosszúra nyúltak, az utolsó kör csak tavaly áprilisban fejeződött be, ekkor az északi lelátót építették meg, ehhez a kormány 1,5 milliárd forintot adott két évvel ezelőtt. Most az Index közölt egy videót arról, amin látni, hogy mennyire megbecsülheti a klub a szép új lelátót, hiszen nézőket sem engednek rá:

A csapat nézőszáma évek óta csökken, míg 2015/2016-os szezonban átlagban 1794-en jártak ki a meccsekre, tavaly már csak 1069-en, a stadion átadása óta pedig már csak 872 ember szerepel a hivatalos statisztikákban. A felvételen pedig a legutóbbi, Budaörs elleni bajnokiról látható egy részlet, ezen a meccsen elvben 418 ember volt kinn.

A stadionfelújítás második ütemét amúgy a ZÁÉV-Pharos 95' konzorcium végezte el. A cég az utóbbi években több stadionépítésben is részt vett, és ők adtak Felcsútra egy Puskás-szobrot is. A cég tulajdonosa az a Végh Gábor, aki a ZTE csapatának többségi tulajdonosa is egyben.