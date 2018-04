Több műsor is megszűnik a Hír Tv-n, de Csintalan Sándor betelefonálós műsora még hosszabb lesz

A Kreatív úgy tudja, hogy a csatornánál a Lapzárta és a Newsroom című hírháttér-műsorok biztosan meg fognak szűnni, míg a Főszerkesztők Klubja és a Csörte valamilyen más formában működnek tovább.

A lap szerint ugyanakkor Kálmán Olga Egyenesen című műsora, valamint Csintalan Sándor betelefonálós műsora több adásidőt kap a konszolidáció után.

Hozzátették, hogy a leépítéseket, amelyek a vezetőség tagjait is érintik, két ütemben hajtják végre. A Hír Tv 10 százalékos leépítést jelentett be, ami a cégadatok szerint 283 főt alkalmazó Hír TV akár 30-40 alkalmazottját is érintheti, mellett pedig durván csökkentik a külsős beszállítók (pl. vágók, szerkesztők stb.) számát is.

Kedden bejelentették, hogy elküldik D. Bányász Gergő belpolitikai főszerkesztőt és Szöllősi Györgyi műsorvezetőt.