Márki-Zay Péter is felszólal a szombati tüntetésen

Az Index azt írja, hogy a múlt szombati kormányellenes tüntetésen beharangozott szombat esti tüntetésen fel fog szólalni:



Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester,



Gyetvai Viktor diáktüntető,



Homonnay Gergely,



Gulyás Balázs, és



Unyatyinszky György, a Magyar Nemzet Békemeneten bántalmazott munkatársa.



A Mi vagyunk a többség csoport szerint a választás tisztaságát rengeteg dolog sértette, de a legfontosabb probléma most a Fidesz közpénzből épített pártmédiája, a sajtószabadság korlátozása, ezért mennek a Szabad sajtó útjára. Azt is fontosnak tartják, hogy az ügyészség a fideszes bűnözőket is üldözze, és hogy az ellenzéki pártok ne egymást támadják, hanem koordináljanak a Fidesszel szemben.

A szervezők közül Gulyás Balázs az Indexnek elmondta, hogy megint meg szeretnék mutatni a békés tömeg erejét, a tüntetést bejelentették, a rendőrséggel egyeztették. Gyülekező a Kossuth téren lesz, és szombat délután 6-fél 7 körül indulnak el a Szabad sajtó útja felé az Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Kiskörút – Kossuth Lajos utca útvonalon. A beszédek fél 8-8 körül lesznek a Belvárosi Plébániatemplom mellett felállított színpadon. Több párt zászlókkal vonul majd fel. (Index)