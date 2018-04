BMW-autógyár létrehozásában reménykednek Borsodban

Óvatosan, de arról ír Borsod Online, hogy a BMW autógyárat telepíthet a megyébe. A hír alapja egy március 26-ai kormányrendelet, amiben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítottak egy Hernádnémeti beruházást. Mintegy 80 ingatlan területén hoznak létre ipari telephelyet és kezdenek bele a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekbe.

A lap próbálta megtudni, hogy pontosan miről is van szó, de a település polgármestere és más sem nyilatkozhatott, mert titoktartási szerződést írtak alá. A telephely mérete autógyárat sejtet, a boon szerint a Miskolccal már többször hírbe hozott BMW települhet a megyébe.

A portfolio.hu szerint a hírt erősítheti, hogy a BMW két potenciális beszállítója, a karon szálak gyártaó japán Toray és a kínai akkumulátorgyártó CATL is érdeklődni kezdett a régió iránt. Ugyanakkor nemcsak nálunk, de a környező országokban is egyre nagyobb gondot jelent az autógyárak ellátása megfelelő munkaerővel. A szlokvákiai Nyitrán például pravoszláv templomot építenek, hogy ezzel is csábítóbbá tegyék az épülő Jaguár-gyárat szerb és ukrán munkásoknak.