Lance Armstrong ötmillió dollárt fizetett, hogy megússza a 100 milliós kártérítést

Inkább fizetett 5 millió dollárt a doppingolással megbukott Lance Armstrong, hogy megelőzze az amerikai kormány ellene indított 100 millió dolláros kártérítési perét.

Május 7-én kezdődött volna a per. A 46 éves Armstrongon azért akartak bevasalni 100 millió dollárt, mert versenyzőként az állami amerikai posta, a US Postal Service csapatától kapott támogatást. A céget is lejáratta, amikor kiderült, hogy csalással nyert egyebek között hét Tour de France-t.

Armstrong sokáig tagadta, hogy doppingolt volna, azután is, amikor ez egyértélmű volt. Végül 2013-ban elismerte, hogy csalt. Ezt a kártérítési pert is próbálta megúszni azzal, hogy szerinte a US Postal tudott a doppingügyekről, és a győzelmek reklámértéke messze meghaladja az állami cég arculatát érő veszteséget. (Az amerikai posta 2000 és 2004 között mintegy 32,3 millió dollárt adott Armstrong csapatának.)

Armstrong a végén inkább fizetett 5 millió dollárt. A különböző kártérítési eljárások során már 20 millió dollárt vesztett, most pedig 7,5 millió dollárért árulja a texasi házát. A Washington Post azt írja, hogy a mostani megállapodással minden, Armstrong elleni ügy lezárult. (MTI)