Elkészült Putyin szép új limzunja

Putyin orosz elnök köreiből kiszivárogtatták, hogy minden szükséges teszten átment, így kész a közúti forgalomra az államfő új limuzinja.

A járművet abból az alkalomból gyártották le, hogy Vlagyimir Putyin ismét nyert egy elnökválasztást, és május 7-én megkezdheti újabb ciklusát Oroszország élén. A beiktatási ünnepségre már ezzel megy.

Putyin szép új autója.

Az autó tervezésébe állítólag személyesen is bevonódott, és azt is rebesgetik, hogy már ment is vele egy próbakört.

Az autó természetesen páncélozott, az üvege és a gumija is golyóálló. Ránézésre leginkább egy Rolls Royce-ra hajaz, de egyáltalán nem az. Német mérnökök gondos munkáját dicséri, a Porsche és a Bosch cégek állnak mögötte, de állítólag Oroszországban gyártották. A neve Kortezs.

A Kortezs hamarosan egy rendes autómárka lesz, az orosz állam már rendelt is egy csomó járművet az új gyártól, és állítólag magánemberek is vehetnek majd a cég modelljeiből. Putyin eddig Mercedesszel járt. (motor1.com, drivespark.com)