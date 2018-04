3-2: óriási győzelmet aratott az olaszok ellen a vébén a magyar hokiválogatott

Vay Ádám kapus (b), Varga Arnold (b3) és Kevin Wehrs (j), valamint az olasz Tommaso Goi (b2) a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság Magyarország - Olaszország mérkõzésén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 23-án Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Nagy és fontos győzelmet aratott az 1/A osztályú budapesti világbajnokságon a magyar hokiválogatott Olaszország ellen és ezzel megőrizte esélyét, hogy feljusson a 16 csapatos A-csoportos tornára.



A magyar válogatott vasárnap 3-0-ás vereséget szenvedett Kazahsztántól a csoportkör első meccsén, így hétfőn mindenképp győznie kellett az olaszok ellen ahhoz, hogy sansza maradjon megszerezni a 6 csapatos csoport első 2 helyének valamelyikét. Ez a két csapat csatlakozhatt majd a jövő évi pozsonyi és kassai világbajnoksághoz.

Az olaszok elleni (szintén a Papp László Arénában rendezett) meccs legalább olyan nehéznek ígérkezett mint a kazahok elleni, főleg miután az első játéknapon a kékek 3-1-re legyőzték a lengyeleket.

Jobban is kezdték a meccset az olaszok és az 5. percben egy szerencsés góllal meg is szerezték a vezetést: egy buli után Tommasso Traversáról pattant be a korong Vay Márton kapujánaj jobb felső sarkába. (0-1) Továbbra is jobbak voltak az olaszok, Goi többször helyzetbe került, a 12. percben csak kapuvas mentette meg a magyarokat a második olasz góltól.

A második harmadot jobban és góllal kezdték a magyarok: Galló lövése még kijött Bernard kapusról, de a kipattanót Sofronhoz sodorta, ő pedig ziccerbe hozta a hossznál várakozó Andrew Sarauert. (1-1)

A 32. percben emberhátrányból is tudtak újítani az olaszok: Larkin egy elcsent korongot vágott a hálóba (1-2), de a magyarok olyannyira nem törtek meg, hogy már a következő percben nagy góllal egyenlítettek: gyönyörű akció végén, Sebők Balázs passza után Vas János ütötte be a pakkot. (2-2)

A harmadik harmad elején, a 42. percben a magyar válogatott megszerezte a győztes gólt is: egy kibekkelt kiállítás után Sebők ütötte jobb oldalról a rövid sarokba a korongot. (3-2)

A magyar válogatott játékosai ünneplik gyõzelmüket a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság Magyarország - Olaszország mérkõzés végén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 23-án Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az eredmény azt jelenti, hogy a 6 csapatos csoportból 5 csapatnak (Kazahsztán, Nagy-Britannia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország) egyaránt 3 pontja van, csak a szlovénok állnak pont nélkül. Az utolsó csapat kiesik az 1/B jelű ligába.



A magyaroknak szerdán a szlovénok, csütörtökön a lengyelek, szombaton a britek jönnek. (Nemzeti Sport)