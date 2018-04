A múltat sztálini tempóban átíró Magyar Idők beleszállt Orbánba

Dzsordzsi bácsi szedi a sátorfáját címmel közölt véleménycikket a Magyar Idők, a szerző korunk egyik legélesszeműbb publicistája, Jurák Kata. A cikkben azt igyekszik bizonyítani, Soros György alapítványának tevékenysége nemcsak napjainkban, de a múltban is haszontalan és kacagtató volt, így például a kommunizmus felszámolásában sem volt fontos szerepük, hiába állítják.

„Persze büszkén hirdetik, hogy mekkora szerepük volt a kommunizmus felszámolásában, mivel az 1980-as években, még az internet megjelenése előtt, Magyarország kommunista hatóságai szigorúan ellenőrizték a fénymásoló gépeket, ezzel is felügyeletük alatt tartva az információáramlást, ezért az alapítvány egyik fő feladata ebben az időszakban a fénymásoló gépek terjesztése volt – egyetemeknek, könyvtáraknak és civil szervezeteknek –, ezzel törve meg a párt monopóliumát a nyomtatott információ fölött.

Csak halkan jegyezném meg, hogy szinte kizárólag liberális propagandát, szamizdat kiadványokat terjesztettek ezek segítségével” - írja Jurák Kata.

A helyzet azonban az, hogy a Bibó szakkollégium is kapott egy akkor 4221 dollárba kerülő fénymásológépet Soros Györgytől,

ezeken másolták a Fidesz belépési nyilatkozatait és az alapító nyilatkozatának első példányait, amit aztán szétosztottak az első sajtótájékoztatójukon.



Erről itt olvashat. A szakkollégium egyébként nemcsak fénymásolót, de számítógépeket, külföldi ösztöndíjakat is kapott Soros Györgytől, és neki is köszönhető, hogy a Fidesz alapítói az egyetem befejezése után is együtt maradtak, és folytatni tudták a közös munkát.

Címlap: fortepan.hu