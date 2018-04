A határőrökről készült popvideóból derült ki, hogy Azerbajdzsánnak nagyon fejlett izraeli fegyverei vannak

Az egyik legismertebb izraeli lap, a Haaretz számolt be arról, hogy az azerbajdzsáni hadsereg felszereltségének méltatására összehozott popszám, illetve klip révén derült ki, hogy az azeri hadsereg izraeli hadiipari gyártók termékeit is használja.

A videó állami megrendelésből készült, és Narmin Karimbayova énekel rajta, a határvédőket dicsérve. Az énekesnő dalához vágóképeknek pedig az azeri sereg legfejlettebb eszközeiről válogattak be felvételeket. Így derült ki, hogy két olyan fegyverrendszer is a helyi hadsereg birtokában van, melyeket izraeli gyártók fejlesztettek ki.

1:55-nél bukkan fel egy IAI Harop Loitering Munition (LM) pilótanélküli rendszer, ami miután azonosította célpontját, rárepül, és a becsapódás révén, illetve a fedélzeten lévő robbanóanyag segítségével semmisíti meg. Az öngyilkos drónnak is nevezett eszköz szárazföldről és tengerről is indítható, és akár hat órán át képes repülni. Kifejezetten fejlett harcászati drón, képes éjjel is érzékelni a célpontját, és mozgó célpontok ellen is bevethető.

A Washington Post már 2016-ban arról írt, hogy miközben összetűzések törtek ki az azeri és az örmény hadsereg között Hegyi-Karabahban, készült olyan felvétel, amin az izraeli drón volt látható. Az örmény kormány akkor hevesen kritizálta Izraelt, amiért az azeri hadseregnek ad el fegyvereket.

3:18-nál pedig a Typhoon MLS-NLOS védelmi rendszer bukkan fel, amint Spike rakétákat lő ki egy azeri hadihajóról. Ez a rendszer a kilőtt rakéta teljes körű irányítását teszi lehetővé egészen a becsapódás pillanatáig.

Azerbajdzsán és Izrael meglehetősen szoros kapcsolatot alakított ki egymással az elmúlt 20 évben, amibe biztosan belejátszhat az a tény is, hogy Azerbajdzsánnak közös határa van Iránnal.