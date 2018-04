Dwayne The Rock Johnson nem tudott bizonyítani az ágyban

Nem is merem elképzelni, mit kapna Dwayne The Rock Johnson színész egy fideszes kerületi újságban amiatt, amit most posztolt ki az Instagramra:



Igen, ha szoktál politikai híreket olvasni, akkor már tudod is, mi a probléma: Lauren Hashiannek és Johnsonnak harmadjára is lánya született. Márpedig ez - mint a héten kiderült - fideszes szemüvegen át nézve azt jelenti, hogy nem tudott bizonyítani az ágyban. Bár ez Johnsont a jelek szerint annyira azért nem sújtja le.