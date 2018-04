Három napon át szén felhasználása nélkül termeltek áramot Nagy-Britanniában

Az ország villamosenergia-rendszerét üzemeltető társaság, a National Grid jelentette be, hogy több mint három napon át, szombat délelőttől kezdve kedd délutánig nem termeltek áramot szénből az országban. 1880 óta nem volt példa hasonlóra. A legutóbbi, most megdöntött rekordot is nemrég, pár nappal korábban regisztrálták: április 21-e volt az első nap a 19. század óta, hogy teljes egészében szén felhasználása nélkül állítottak elő áramot.

Szélturbinák Wales partjainál Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A három nap alatt a szélenergia és a földgáz volt a legjelentősebb forrása az áramtermelésnek. A kormány 2025-re tervezi teljesen kivezetni a fosszilis energiahordozókat az energetikai piacról. A szén jelenleg már csak kevesebb mint hét százalékát teszi ki az energiamixnek, melyből áramot állítanak elő.

Ugyanakkor szakértők szerint problémát jelent, hogy egyelőre elsősorban nem megújulókkal, hanem földgázzal, egy másik fosszilis energiaforrással váltják ki a szenet: becslések szerint az áramtermelés 40 százaléka, míg a lakossági fűtés szinte teljes egésze földgáz révén történik. Ezért ugyanezen szakértők arra szólítják fel a kormányt, hogy fektessenek többet megújuló technológiákba. (BBC)