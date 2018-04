Véget ér a finn alapjöveledem-kísérlet

Finnország megpróbálta, de arra jutottak, hogy ebben a formában nem folytatják. 2017 elején kezdődött a kétéves tesztidőszak, ami alatt 2000, véletlenszerűen kiválasztott finn munkanélküli kapott havi 560 eurót (körülbelül 173 ezer forintot).

Erről a pénzről nem kell elszámolniuk, és továbbra is kapják akkor is, ha időközben munkát találnak. Más típusú szociális támogatásért viszont nem folyamodhatnak közben. Ezzel Finnország az első európai ország, ami nemzeti szinten visz véghez egy ilyen szociális kísérletet, de most bejelentették:

nem hosszabbítják meg a programot az év végén.

A Kela, vagyis a finn társadalombiztosítási intézet ugyan azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy továbbra is kapjanak erre támogatást, de a kormány nemet mondott. Olli Kangas, a Kela vezetője szerint két év túl kevés idő, hogy megállapítsák, működik-e a modell, a kormány viszont már típusú szociális megoldások felé mozdulna el. Arról, hogy milyen ötletelések vannak az alapjövedelmről a világban, itt lehet olvasni. (Guardian)