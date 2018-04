13 újságírót börtönbüntetésre ítéltek Törökországban

A török ellenzéki Cumhuriyet 13 újságírójára rótt ki börtönbüntetést a török bíróság terrorizmus miatt. Az elítéltek szabadlábon várhatják a fellebbezésük elbírálását, három munkatársukat pedig felmentették.

A Cumhuriyet Recep Tayyip Erdogan rendszerének komoly kritikusa volt, valószínűleg ez oka volt annak, hogy a 2016 júliusi meghiúsult katonai puccskísérlet utáni leszámolások során a lap munkatársai közül is többeket őrizetbe vettek. Az újságírók ellen az volt a vád, hogy a török kormány által terrorszervezetnek bélyegzett csoportokat támogattak, így kurd pártokat és az Erdogan legfőbb ellenségének számító Fethullah Gülen hitszónokot. (Gülen az Egyesült Államokban él, és Washington többszöri kérés ellenére sem hajlandó kiadni Törökországnak.)

A most elítélt újságírók között az ország ismert politikai kommentátorai is ott vannak, köztük a Cumhuriyet főszerkesztője és rajzolója is. A tárgyalás napján a lap „Elég ebből a kegyetlenségből” főcímmel jelentkezett, az ítélethirdetés után pedig ezt írták a weboldalukon valószínűleg Erdogannak üzenve: „A történelem előtt majd szégyenkezni fogsz”.

Az újságírók bebörtönzését több nemzetközi szervezet, külföldi kormány és civilek is elítélték.

A puccskísérlet után több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe és több mint 150 ezren veszítették el a munkájukat. (BBC)