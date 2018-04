Soros fia elmondása szerint azt kérdezik az apjától, hogy miért fektet olyan sokat egy országba, ahol üldözik őt

Alex Soros, Soros György fia egy izraeli lapnak adott interjút, ezt szemlézte a hvg.hu. Az interjúban szóba kerülnek izraeli és amerikai történetek is, valamint Donald Trump és Soros György kapcsolata is, de számunkra legizgalmasabb rész akkor jön el, amikor a mostanában a hazai kormánysajtó által is megtalált Alex Sorost apja elleni támadásokról, majd pedig Magyarországról kérdezik.



Az interjú egy pontján az a kérdés merül fel, hogy mit tud kezdeni az apja felé áradó gyűlölettel, mire Alex azt mondja, hogy már gyerekkorában megértette, hogy az apja elleni támadásoknak, túl minden politikai indokon, antiszemita felütése van.

„Olvastam, mit mondanak róla Magyarországon. Úgy írják le, mint egy nemzetközi zsidó összeesküvés megteremtetőjét.”

– mondja Alex Soros, aki szerint közben azt kérdezik, hogy mer ez az ember idejönni Közép- és Kelet-Európába, hogy értékeket diktáljon nekik, ki ez a bevándorló, aki a muszlimokkal szembeni diszkrimináció ellen küzd Amerikában. Arra a kérdésre, hogy támogattak-e valaha jobboldali szervezeteket, Alex Soros elmondja, hogy persze, egy sor jobbközép szervezetet támogattak az európai országokban a kommunizmus összeomlása után.

Szóba kerül a CEU, aminek működésébe Soros György sokmiliió dollárt fektetett már be, és a régió egyik legjobb egyetemévé vált. Alex Soros szerint Orbán Viktor terve, hogy bezárja az egyetemet. Kaptak ugyan most egy év haladékot, de a szándék világos: meg akarja tiltani, hogy az egyetem amerikai diplomát adhasson ki, ez pedig a bezárásához vezetne.

Mint mesélte, az emberek rendre azt kérdezik az apjától, hogy miért fektet olyan sokat egy országba, amely üldözte és üldözi, mire azt válaszolja, hogy segíteni akar azoknak, akik szenvednek és akik nincstelenek az országban.

Azt, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok milyen hazai szervezeteket és projekteket támogattak itt 1984 óta, épp nemrég közöltünk egy nagyobb összeállítást.

Alex Soros ugyanakkor nem gondolja, hogy Orbán az apja ellen intézett támadások miatt nyerte volna meg a választást: szerinte az országban nincs valódi ellenzék és szabad sajtó. És nincs jövő a fiatalok számára, akik gyors tempóban hagyják el az országot, tette hozzá.