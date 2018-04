Egy francia múzeumról kiderült, hogy a képeinek fele kamu

A dél-franciaországi Elne múzeuma Étienne Terrus (1857-1922), a faluban született festő életművét mutatta be, de most 85 kiálltott képről derült ki, hogy nem is Terrus festette őket. A múzeum dolgozóinak fogalma sem volt a csalásról, amíg egy művészettörténész fel nem hívta a figyelmüket, hogy a gyűjtemény több mint fele hamisítvány.

A France 3 szerint vannak olyan képek, amik olyan épületet ábrázolnak, amik csak Terrus halála után épültek meg.

A falu polgármestere katasztrófának nevezte a helyzetet. A képek 160 ezer euróba kerültek. Feljelentést tettek az ellen, aki megrendelte, megfestette és eladta a hamisítványokat. A helyi rendőrség nyomozni kezdett az ügyben. Attól tartanak, hogy a botrány más környékbeli művészeket is érinhet. (BBC)