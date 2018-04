Messze Kósa Lajos kapta a legkisebb epziódszerepet Orbán kormányaiban 2010 óta

Egyetlen egy olyan minisztere van Orbán Viktornak, aki mindvégig a kormánya tagja volt, Pintér Sándor. Ő az első, a második és a harmadik Orbán-kormánynak is a belügyminisztere volt. Mindig elterjed róla, hogy most már nem vállalja, aztán valahogy mégis ő lesz megint. Természetesen ott van a 4. Orbán-kormányban is.

Orbán az örökös belügyminiszterével

Van még egy miniszter, aki mindhárom eddigi Orbán-kormányban szerepet kapott, Varga Mihály, de kétszer csak csere volt: 2001-ben Járai Zsigmondot váltotta a pénzügyminiszteri poszton, 2012-ben pedig előbb Fellegi Tamás helyett lett az „egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter”, aztán 2013-ban már a jegybankelnökké választott Matolcsy Györgytől vette át a Nemzetgazdasági Minisztériumot. A most záruló volt az első teljes ciklusa miniszterként, vele is számol Orbán a következő kormányában.

Varga Mihály, négyből négy.

Ha a 2010-ben kezdődő Fidesz-ciklus nézzük, akkor Pintér mellett két stabil tagja volt az Orbán-kormánynak: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor agrárminiszter. Semjén marad, hogy ellássa a miniszterelnök-helyettesi teendőit, Fazekas ugyanakkor nem lesz tagja a 4. Orbán-kormánynak. Orbán lecserélte, ami Fazekas indokolásában úgy néz ki, hogy nemet mondott a kormányfőnek, mert a jövőben inkább a Fidesz-frakció munkáját segíti szaktudásával.

Miniszterként már nem ad át többet Fazekas

A legmegalázóbb lehetőség Kósa Lajosé volt a 2010-től kezdődő ciklusban. Őt tavaly októberben bízta meg Orbán a Modern városok program lebonyolításával, már a poszt is erősen kreált volt, de még ezt a feladatot sem folytathatja az új kormányban.

Miniszter októbertől májusig

A Kósának jutó 238 nap messze, messze a legkevesebb, amit 2010 óta kormánytag kapott Orbántól (ha idecsapjuk az első Orbán-kormányt, akkor is csak ketten voltak rövidebb ideig nála kormánytagok. Nógrádi László, aki lemondott, miután a megkülönböztetést jelző szolgálati autója frontálisan ütközött, a másik autóban ülő fiatal pár mindkét tagja meghalt és Ligetvári Ferenc, akit a kisgazda belháború temetett maga alá).

Kósa rendkívül rövid miniszterségének 2010 után nincs párja. Süli Jánossal lehetne még összehasonlítani, de a „paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter” folytathatja a munkáját május után is. Paks 2-höz hasonlóan a Modern városok programja sem ér véget most, Kósának inkább mégis más feladatot adott Orbán: a Fidesz önkormányzati kampányát vezeti majd, ami Kósa magyarázata szerint összeférhetetlen a kormánytagsággal, és ezért nem lesz a kabinet tagja. (Az új kormány várhatóan május legvégén alakul meg, május 28-át vettük alapul a kalkulációknál. A kormánytagként eltöltött napokat néztük, narancssárgával azokat jelöltük, akik folytatják. Trócsányi László a hírek szerint csak 2019-ig lesz miniszter, utána várhatóan uniós biztos lesz.)

Érdekes adat (férfiak és nők ennyi napot töltöttek Orbán kormányaiban 2010 óta):

A második Orbán-kormányban egyetlen egy nő volt, Németh Lászlóné (ő sem egy teljes cikluson keresztül), a harmadikban egy sem. Most újra lesz nő, de megint csak egy, Bártfai-Mager Andrea. Ő is fejlesztési miniszter lesz, akárcsak korábban Németh Lászlóné, Orbán ezek szerint ehhez ragaszkodik. Az új kormányban Bártfai-Mager Andrea férfi kollégáinak a száma: 13.