Fotó: NGM / kormany.hu

Seszták Miklós biztossá vált távozásával valószínűleg a 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea lehet a következő fejlesztési miniszter.

A 444-nek a tárca ügyeit ismerő források szerint ez a legvalószínűbb verzió, de ahogy közismert: Orbán Viktor szereti az utolsó pillanatig keverni a kártyákat, versenyeztetni lehetséges jelölteket, és nem egyszer húzott elő a cilinderből egy teljesen váratlan minisztert az utolsó pillanatban. Például épp Seszták Miklóst négy évvel ezelőtt.

Bártfai-Mager 2001-től előbb a Magyar Nemzeti Banknál, később a Gazdasági Versenyhivatalnál, 2010 után pedig a Magyar Közlönynél dolgozott, később az MNB Monetáris Tanács tagja lett, mielőtt átvette a kormánybiztosi pozíciót a nyugdíjazott Németh Lászlónétól.



A kormánybiztos 2016-os kinevezése egybeesett azzal, amikor a miniszterelnök fontos hatásköröket vont el a Spéder Zoltánnal éveken át bizalmi kapcsolatot ápoló Lázár János Miniszterelnökségétől. Korábban a posta és a takarékszövetkezetek irányításának jogai ehhez a körhöz tartoztak, ezeket az MFB, a Nemzeti Közműszolgáltató és adatgyűjtő felügyeletével együtt mind Bártfa-Magerhez utalta a miniszterelnök.

A minisztériumban dolgoznak fajsúlyosabb emberek, de Fónagy János parlamenti államtitkár már nem vállalna miniszteri ciklust, de Homolya Róbert közelekedési és Szabó Zsolt kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár pedig leginkább korrupciógyanús ügyeik miatt ismertek. A választási győzelem után Orbán Viktor is jelezte már, hogy új arcokkal tölti fel a kormányát, ebből a szempontból nem volna meglepő a döntés.

MOL-os körökben elterjedt, hogy Orbán fejében megfordult Hernádi Zsolt jelölése is, de őt végül múlt héten további öt évre elnökévé választotta a társaság igazgatósága. Bártfai-Magert is többen Hernádi környezetéhez sorolják, többek közt férje miatt is, aki 2008 óta a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatója. Bártfai Béla az első Orbán-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára volt, most a vagyonkezelő felügyelő bizottságát is ő vezeti.

Bártfai Béla energiapiaci szakértelmére is szükség lehet, ha a minisztérium megőrzi mindhárom ellenőrzött területet. Jelenleg az NFM-hez tartoznak nem csak az energetika, de a közlekedés és pénzügyi felügyeleti kérdések is. Bártfai-Mager elsősorban pénzügyi felügyeleti kérdésekben bír tapasztalattal.

Az NFM alá tartozó vállalatok köreiben arról beszélnek, hogy a Paks 2-ért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János sem esélytelen a posztra. Az ő kinevezését az nehezítené, hogy Lázár János alatt a régi, illetve az épülés előtt álló atomerőmű-blokkok ügyeit szétszedték (előbbi maradt az NFM-ben, utóbbi a Miniszterelnökségre került) és ezek újraegyesítéséhez uniós engedélyre van szükség.

Említették még a MAVIR villamos-rendszerirányító Zrt.-t vezető Csomai Kamilla nevét is, de a minisztériumi források mégis Bártfai-Magert tartják a legesélyesebbnek.