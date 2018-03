Több mint egymilliárd forintot parkoltat a belize-i cége számláján Szabó Zsolt fideszes államtitkár

A fideszes Szabó Zsolt négymillió-nyolcszázhatvanötezer-ötszáztizenegy dollárt, vagyis több mint egymilliárd-kétszázmillió forintot parkoltat Belize-ben, egy offshore cég a bankszámláján - írja a Magyar Nemzet a hozzá eljutott dokumentumok alapján. Papíron a cég igazgatója az államtitkár és felesége. A lap szerint Szabó Zsolték családi vállalkozása, az Exact-Cont Kft. ugyanarra a hatvani címre van bejegyezve, mint amelyik a dokumentumok egyikén szerepel.

Szabó Zsolt államtitkár Fotó: kormany.hu

A Joy World Enterprise Limitedet 2013. június 10-én jegyezték be. A cég azonban az államtitkár vagyonbevallásaiban nem szerepel. A lap szerint a papírokban feltűnő offshore közvetítőcég, a Fidelity valós társaság, a nevében aláíró Shirlee Cornejo is létező személy, ahogyan a közjegyző, Aldo G. Reyes is, aki pecséttel, okmánybélyeggel ellátott dokumentumban igazolta, hogy a laphoz eljutott iratok hiteles másolatok.



A cég számlájának éves fenntartási költsége 300 dollár, ezt az összeget a 2017. év végéig fizették csak meg, ezért a Belize Bank zárolta a betétet, feloldani a pénz befizetésével lehetne.

Szabó Zsolt amellett, hogy Hatvan országgyűlési képviselője, egyben a Nemzeti Fejlesztési minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára is.

Lázár János nemrég azért bírálta Szabó Zsoltot, mert a fideszes belharcok miatt Hatvan városa jóval kevesebb fejlesztési pénzt kapott, mint a környező települések. Szabó államtitkár szerint rossz minőségű pályázatokat adtak be, a polgármester szerint viszont többszöri is előfordult, hogy utólag módosítottak a kiíráson, hátrányos helyzetbe hozva ezzel Hatvant. Lázár erről azt mondta, hogy Szabó súlyos hibát követett el.



Szabó Zsolt a lap kérdéseire egyelőre nem reagált.