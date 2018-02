Lázár: Szabó Zsolt államtitkár súlyos hibát követett el

Elrendelte a Hatvan városát érintő uniós TOP-pályázatok felülvizsgálatát Lázár János. Erről maga a Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be egy kérdésre válaszolva a Kormányinfón.

A háttérben egy nagyon súlyos fideszes belharc áll, ami miatt szinte leálltak a városba érkező uniós támogatások.

Hatvan városát sokáig a fideszes Szabó Zsolt vezette, de neki is választania kellett 2014-ben a polgármesterség és az államtitkárság között. Szabó a kormánytagságot mellett döntött, de a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkáraként is meg akarta őrizni a befolyását a városban. Távozása után Horváth Richárd addigi fideszes alpolgármester választották polgármesternek, de kabinetfőnökként a városházán maradt az államtitkár embere, Tóth Csaba.

Az Index korábbi cikkéből az derül ki, hogy a kabinetfőnök Szabó támogatását élvezve úgy kezdett el viselkedni, mintha ő irányítaná a várost, beleszólása volt kinevezésekbe, emberekt rúgott ki, jutalmazásokat járt ki, a kabinetüléseken Szabó államtitkár is részt vett. A bábként kezelt valódi polgármester, Horváth Richárd aztán kirúgta a kabinetfőnököt, viszont Horváthot is kirakták a Fideszből.

A kabinetfőnök Tóth Csaba kirúgása után jött a bosszú. Hatvan elkezdte sorra elbukni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatokat, mert azokat elhassaltatta a megyei Fidesz (alenöke Szabó Zsolt), illetve a megyei közgyűlés (alelnök Tóth Csaba, pályázati ügyekben ő jár el). Tavaly Hatvan 19 pályázatot adott be, összesen 6,4 milliárd forint uniós pénzre. Ehhez képest a Magyar Nemzet információi szerint mindössze 55 milliós támogatás ítéletek meg a városnak. (22 millió óvodai korszerűsítésre, illetve 33 millió orvosi rendelő felújítására.)

Szabó államtitkár szerint rossz minőségű pályázatokat adtak be, a polgármester szerint viszont többszöri is előfordult, hogy utólag módosítottak a kiíráson, hátrányos helyzetbe hozva ezzel Hatvant. Eközben a Hatvannál kisebb települések nagyságrendekkel több pénzt nyertek: Hevesnek például 3,2 milliárd, Kiskörének több mint 2 milliárd, Lőrincinek 1,5 milliárd jutott, de Erdőtelek is kapott 1,1 milliárd forintot.

Lázár János ebbe a fideszes belharcba szállt be. Azt jelentette be, hogy felülvizsgáltatja a Hatvant érintő összes TOP-pályázatot. Szerinte a polgármesternek van igaza, és Szabó Zsolt államtitkár súlyos hibát követett el.

A várost büntető Szabó egyébként a Fidesz jelölje az országgyűlési választáson.

A 24.hu szerint a bíróságon a városháza dolgozóinak vallomása alapján azt jegyzőkönyvezték, hogy Tóth Csaba rettegést keltett maga körül, rendszeresen megalázta a hivatal alkalmazottait, sőt erőszakosan üvöltözött is velük. Külön kitértek Tóth nőkkel szembeni viselkedésére is, a vallomások szerint Tóth durván, lekicsinylően viselkedett a női dolgozókkal, és néha olyan hangnemet engedett meg magának, hogy az alkalmazott sírva is fakadt. Volt olyan, akit megkért, forduljon meg, mert "jó a segge".