A LinkedIn adataiból látni, hogyan veszíti el a munkaerőt Nagy-Britannia az EU országaival szemben

Az idei év első három hónapjában az Egyesült Királyság munkaerő-exportőr lett, azaz több ember váltott munkahelyet Nagy-Britanniából az EU valamely tagországába, mint ahányan érkeztek. Legalábbis a LinkedIn álláskereső portál adatai alapján.



Ez az elemzés persze nem feltétlenül ad teljes képet a brexitre készülő Nagy-Britannia és EU munkaerőpiaci helyzetéről, hiszen a LinkedIn-en elsősorban a képesítést igénylő, magasabban kvalifikált munkák vannak jelen. A most megjelent adatok alapján jelentősen csökkent a brexit óta az országba érkező EU-s munkavállalók száma: míg kevéssel a népszavazás előtt minden 100 ezer felhasználóból 13,57 váltott éppen országot és ment dolgozni Nagy-Britanniában, addig mostanra ez az arány 1,04 lett.

A hasonló migrációs trendek felfejtése általában időigényes folyamat, végleges képet majd csak évek múlva lehet kapni, ugyanakkor azt már most látni, hogy Nagy-Britannia többé nem az az ország, amely vonzaná az uniós munkavállalókat, mondta minderről a LinkedIn brit irodájának vezetője, Josh Graff.

A most megfigyelt trend nem feltétlen csak a brexit körüli bizonytalanságnak tulajdonítható az elemzők szerint, hanem összefügghet azzal is, hogy a brit gazdaság növekedésének üteme lelassult, más európai gazdaságok jobban tudnak bővülni, ez pedig kihat a munkaerőpiacra is.



Az adatokból az is kiderült, hogy 20 százalékkal esett vissza az EU-n kívüli országokból érkező munkavállalók száma, Graff szerint ez azért lehet, mert sokaknak megingott a hite arról, hogy Nagy-Britannia egy jó hely a karrierjük előmozdításához. (Financial Times)