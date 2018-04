A Sunday Times szerint Oroszország Jeremy Corbyn érdekében próbálta befolyásolni a brit választást

A The Sunday Times című brit lap szerint Oroszország a 2017-es brit parlamenti választás eredményét is megpróbálta befolyásolni. A lap cikke szerint a Swansea Egyetem elemzőcsoportja 6500 olyan felhasználói fiókot talált a Twitteren, amik brit női nevek mögé rejtőztek, de elődleges nyelvük az orosz volt.

Ezeket az automata fiókokat a brit választás előtti hetekben regisztrálták, és a kampányidőszakban végig Theresa May konzervatív miniszterelnök-jelöltet gyalázó és Jeremy Corbyn munkáspárti jelöltet éltető tartalmakat osztottak meg.

Matt Hancock, kulturális és digitális ügyekért felelős miniszter aggasztónak nevezte az ügyet, és azt mondta, elfogadhatatlan, hogy egyes kormányok más nemzetek demokratikus választásainak eredményét próbálják meg befolyásolni. A konzervatívok szerint a közösségimédia-cégek feladata lenne megakadályozni az ilyen törekvéseket.



A Munkáspártnál annyit reagáltak, hogy ők továbbra is elkötelezettek az adóreform és a privatizáció visszafordítása mellett, és olyan oligarchák hatalma ellen harcolnak, mint amilyeneket May vagy Putyin is támogat, a kampányuk pedig rengeteg emberhez elért a közösségi médiában. Automata Twitter-fiókokról nincs tudomásuk. (Business Insider)