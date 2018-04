Dennis Rodman Trump-könyveket vitt Észak-Koreába, a tárgyalások miatt úgy érzi, ez működött

Dennis Rodman egykori NBA-sztár és filmszínész nyolc, Donald Trump által írt vagy róla szóló könyv koreai fordítását vitte magával ajándékba, amikor tavaly nyáron újból Észak-Koreába látogatott.

Rodman a könyveket – amik között olyan klasszikusok voltak, mint a The Art of the Deal vagy a Time to Get Tough – Kim Il Guk sportminiszternek adta át, aki állítólag továbbította azokat Kim Dzsongunnak.

Rodman úgy véli, ezek a könyvek változtathatták meg Kim Dzsongun véleményét, ami közrejátszhatott abban, hogy elindultak a történelmi tárgyalások.

Kim Dzsongun és Dennis Rodman 2013. február 28-án egy phenjani kosárlabdameccsen. Fotó: KCNA/AFP

Ki hitte volna, hogy 2018-ra ide jutunk, amikor Rodman 2013-ban váratlanul felbukkant az észak-koreai diktátor oldalán? Rodman már akkor arról beszélt, hogy Nobel-békedíjat érdemelne. (TMZ)