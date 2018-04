Évi 135 milliós pluszt jelent, hogy külön frakciót alakít az MSZP és a Párbeszéd

"A kettő több, mint az egy," indokolta az MSZP és a Párbeszéd frakciószövetségét vezető Tóth Bertalan, hogy miért alakítanak két képviselőcsoportot a Parlamentben. A Blikk kiszámolta

évi 135 milliós pluszt jelent, hogy a két párt két frakciót alakít az Országgyűlésben.

A Párbeszédnek hiába csak három képviselője került be, a melléjük ülő szocialista Burány Sándorral és liberális Bősz Anettel már megalakíthatják csoportjukat. A Blikk kalkulációja szerint így a működési kiadásokra havi 7,5 millióval több jut, és öt emberrel többet tudnak alkalmazni, mint ha egyetlen frakcióban ülnének húsz emberrel. Sőt, két párbeszédes politikus jobban is jár, hiszen ők jogosultak lesznek a frakcióvezetői, illetve frakcióvezető-helyettesi fizetésre is. Előbbi havi 1,3 millió, utóbbi havi 1 millió forint.

A többi párt éves bevétele az Országgyűlés felől a következi ciklusban: