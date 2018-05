„A szerelmemnek akarok gyereket szülni, nem Orbán Viktornak” 

Körülbelül 1500-an tüntettek kedd délután a Momentum rendezésében. A tömeg a Szabadság térről vonult a Kodály köröndre, ahol meghallgatták 3 elnökségi tag, Márki-Zay Péter és a diáktüntetések egyik szónokának beszédeit.

A Fidesz április 8-i választási győzelme után kétszer vonult végig több ezer ellenzéki szavazó a fővároson, de azokon a tüntetéseken egyszerre voltak jobbikosok, LMP-sek, momentumosok és a régi baloldal hívei is. Látszott, hogy rengeteg emberben ég a kormányellenes düh, és megvan a lendület a tömegben ahhoz, hogy politikai értelemben is kezdeni lehessen vele valamit a csalódottság céltalan maximum terápiás jellegű demonstrálásán túl.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A kérdés az volt, a Momentum fel tud-e ülni erre a hullámra.

A párt tüntetésén résztvevők száma alapján a válasz erre egyértelmű nem.

A Momentum azonban így is meg tudta mutatni, hogy itt van, és annak ellenére sem esik szét, hogy sokak várakozásai ellenére április 8-án nem jutottak be a parlamentbe.

Fekete-Győr András elnök beszéde kifejezetten a mozgalom- és hálózatépítés fontosságáról szólt. Azt mondta, a választás bebizonyította, hogy két, párhuzamos Magyarország létezik, és szakadék van a kettő között. Szerinte a Fideszt azzal lehet legyőzni, ha ezt a szakadékot eltüntetik, ha mindenhová elmennek, mindenki problémáját meghallgatják, és keményen dolgoznak.



Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ennek jegyében Fekete-Győr kortól és pártállástól függetlenül kért mindenkit, csatlakozzon a Momentumhoz, ami szerinte inkább mozgalom, mint párt, és segítsen lebontani az Orbán-rendszert. „Minden megnyert helyi véleményvezér, minden rendbe tett játszótér, minden csomag plusz kréta az iskolákban egy-egy kiütött tégla a rendszer alapjából” - mondta, hangsúlyozva, hogy a Momentum politikusokat is vár.

Soproni Tamás, a Momentum alelnöke arról beszélt, hogy a Fidesz kommunikációs hadjárata hatalmas árkokat húzott a magyar társadalomba, és gyűlöletet hintett a szavazók szívébe, miközben egyre kevesebb hely marad a vitának és az értelmes párbeszédnek. Beszédében elsősorban a Fidesz médiagépezete által megteremtett alternatív valóságot ostorozta, de elmondta azt is, hogyan lehet fellépni ez ellen.

„Ahhoz, hogy visszakormányozhassuk Magyarországot Európa szívébe, nem több fegyverre, nem több gyűlöletre van szükség, hanem bizalomra és békére. Békével és a valóság megmutatásával kell ma a még a Fideszt támogató honfitársainkat visszanyernünk.”

Ez azonban csak közösen sikerülhet, ezért a Momentum támogatóit kérte, hogy támogassák a szabad média maradékát, és el kell menni akár személyesen minél több emberhez, az ország minél több pontjára, és beszélgetni a valóságról.

„Rajtunk múlik, mikor lesz vége ennek a szörnyű rémálomnak.”



Cseh Katalin, a Momentum elnökségi tagja elsősorban a kormány nő- és családpolitikáját kritizálta, beszéde elején felelevenítve, hogy Orbán Viktor azt mondta, ki akar egyezni a magyar nőkkel, hogy végre kezdjenek el szülni.

„A szerelmemnek akarok gyereket szülni, nem Orbán Viktornak”



- mondta nagy éljenzés és taps kíséretében. Ő beszélt a Momentum szokásos témáiról, a kivándorlásról és az oktatásról is. Azt mondta, nagyon nehéz felállni az április 8-i pofonból, ugyanis sokan reménykedtek, sokan hitték, hogy a józan ész végre erősebb lesz a hazugságnál, de kiderült, ezt a csatát nem lehet egyetlen csodafegyverrel megnyerni, csak úgy, ha a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat, szerveződünk, és megoldjuk magunk a problémákat.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A rendezvényen beszélt két meghívott vendég is: Gyetvai Viktor, a diáktüntetések szónoka, és Márki-Zay Péter is. Mindketten az ellenzéki összefogás fontosságát hangsúlyozták, Márki-Zay elmondta, ő nagyra tartja a momentumosokat, mert látja, hogy vidéken is jelen vannak, Hódmezővásárhelyen például játszótereket tesznek rendbe, homokozókat újítanak fel.

A beszédeket a Mérce közvetítésén egészben is meg lehet nézni: