Hadházy nem ül be a Parlamentbe 8-án

„Nagy valószínűséggel, ha fel is veszem a mandátumot, nem 8-án fogom megtenni. Nem hiszem, hogy valamiféleképpen nem lehetne tiltakozni amiatt, hogy nem egy legitim parlamentről lesz szó. Nyolcadikán szerintem nem kellene megjelenni” – mondta a HírTv-ben Hadházy Ákos, az LMP képviselői mandátumot nyert jelöltje.



Az Egyenesen c. műsorban Hadházy arról beszélt, nem tartja legitimnek a május 8-án megalakuló Parlament összetételét.





Az LMP a választás után lemondott társelnöke arról is beszélt, hogy életében most volt először már nem társelnökként a közszolgálati rádióban, amikor megválasztották, nem hívták be: azaz behívták, de mire felért Szekszárdról, kiderült, mégse ülhet be vendégnek.

Hadházy a mostani interjúban vágott vissza: a Sallai R. Benedek történt incidensről akart kérdezni az MTVA riportere, de Hadházy inkább a kormány és a kormánypárt korrupciós ügyeiről beszélt. (Index/HírTv)